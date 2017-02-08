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Фильм об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС выпустят в 2019 году

18:32 8.02.2017
СШ ГЭС после аварии. Фото с сайта wikipedia.org
СШ ГЭС после аварии. Фото с сайта wikipedia.org

Режиссер Александр Тарасов приступил к работе над фильмом «Гидроагрегат», рассказывающей об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС 2009 года, сообщает ТАСС.

Авария на Саяно-Шушенской ГЭС считается одной из крупнейших в истории российской энергетики. Она унесла жизни 75 человек. Последствия аварии отразились на экологической обстановке акватории, прилегающей к ГЭС, на социальной и экономической сферах региона.

Фильм, по словам режиссера, будет представлять собой героическое кино о том, как обычные сотрудники ГЭС пытались спасти станцию, города, стоящие ниже по течению Енисея. Бюджет проекта составляет порядка 800 миллионов рублей.

«Картина выйдет к 10-летию трагических событий», - отметил продюсер проекта Алексей Петрухин. Выход фильма на экраны запланирован на весну или лето 2019 года.

Темы: Кино, Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России
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Комментарии читателей
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09.02.2017, 00:35
Гость: А можно

еще и оперу поставить. И балет.
Вместо того, чтобы делом в стране заниматься.
08.02.2017, 22:41
Гость: Гусейн Гуслия, мудрец и звездочет из Багдада

А.Чубайса вместо Е.Я.Урбанского будет играть В.Л.Машков?
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