Фильм об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС выпустят в 2019 году

Режиссер Александр Тарасов приступил к работе над фильмом «Гидроагрегат», рассказывающей об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС 2009 года, сообщает ТАСС.

Авария на Саяно-Шушенской ГЭС считается одной из крупнейших в истории российской энергетики. Она унесла жизни 75 человек. Последствия аварии отразились на экологической обстановке акватории, прилегающей к ГЭС, на социальной и экономической сферах региона.

Фильм, по словам режиссера, будет представлять собой героическое кино о том, как обычные сотрудники ГЭС пытались спасти станцию, города, стоящие ниже по течению Енисея. Бюджет проекта составляет порядка 800 миллионов рублей.

«Картина выйдет к 10-летию трагических событий», - отметил продюсер проекта Алексей Петрухин. Выход фильма на экраны запланирован на весну или лето 2019 года.