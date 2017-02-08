Лучший участник «Своей игры» погиб при странных обстоятельствах

В Тольятти был найден мертвым легендарный участник телевикторины «Своя игра» Андрей Жданов

Андрей Жданов. Стоп-кадр из передчи

Мужчину без признаков жизни обнаружили утром 7 февраля в его квартире, сообщает ТАСС. 12 февраля ему могло бы исполниться 47 лет. По городу быстро поползли слухи о насильственной смерти эрудита, но в полиции их опровергли. По предварительным данным, скончался Жданов еще в минувшие выходные.

Не так давно Андрей Жданов пережил семейную трагедию: в 2015 году его супруга опрометчиво шагнула вниз с крыши тольяттинской многоэтажки. Это был суицид, но в предсмертной записке она просила никого не винить. Жданов очень тяжело переживал смерть любимого человека. С тех пор его постоянной спутницей стала затяжная депрессия.

По словам коллег Андрея Жданова, на протяжении долгих лет он трудился в родном городе Тольятти главным редактором газеты «Призыв». Примерно неделю назад мужчина взял отпуск и с тех пор сослуживцы о нем ничего не слышали.

Андрей Жданов в действии

Андрей Жданов впервые появился на экране в феврале 1999 году. Он принял участие в 74 программах «Своя игра». Он смог одержать победу в 49 выпусках. В 2011 году десять раз подряд его признавали лучшим, после чего выиграл главный приз – автомобиль. Последний раз он принял участие в игре в сентябре прошлого года.

Коллеги Жданова скорбят по поводу его смерти. «Каких-то два года назад мы играли друг против друга в «Брейн-ринг», «Ворошиловский стрелок», а потом горячо обсуждали финальные сражения, сидя за одним столом с Андреем и его супругой Анной, - цитирует СтарХит. - И вот - нет ни Анны, а теперь не стало и Андрея. Светлая память! Скорблю...», «Великого ума и обаяния был человечище! RIP. Царствие Небесное тебе, человек!».