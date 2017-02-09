Права на прокат фильма «Притяжение» куплены в 74 странах мира

Фильм режиссера Федора Бондарчука «Притяжение» выйдет в широкий прокат в 74 странах мира, включая Индию и Латинскую Америку, сообщает РИА Новости.

Кинолента уже вышла на экраны Латвии, Эстонии и Вьетнама. Отмечается, что в Мексике и Бразилии картина выйдет в общей сложности на 400 экранах. Также фильм должен стартовать в китайском прокате на 10 тысячах экранах.

В России «Притяжение» вышло на экраны 26 января. Уже вторую неделю картина занимает лидирующую позицию по сборам. Всего же фильм успел собрать почти 13 миллионов долларов.

По сюжету фильма, к Москве приближается неопознанный летающий объект. Военные решают его сбить и корабль падает в районе Чертаново. В фильме снялись Александр Петров, Олег Меньшиков, Сергей Гармаш, Людмила Максакова и другие.