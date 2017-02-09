Режиссер Кирилл Серебренников расскажет неизвестные факты о Цое

Режиссер Кирилл Серебренников («Ученик») приступил к работе над фильмом, посвященным истории легендарного российского рок-музыканта Виктора Цоя.

Как сообщается в пресс-релизе, поступившем в KM.RU, сюжет картины затронет временной интервал конца 1970-х – начала 1980-х, когда 18-летний Цой записывает свой первый альбом. Авторами сценария выступили Михаил и Лили Идовы («Оптимисты»).

«Когда-то ты был битником», «Алюминиевые огурцы», «Восьмиклассница» - через несколько лет эти песни станут мега-хитами, Цой будет собирать стадионы, а после его трагической гибели его именем назовут стены, улицы и даже астероид. А пока он играет на бас-гитаре в группе «Палата N 6», поет в электричках и впервые знакомится с теми, кто сыграет в его жизни судьбоносные роли», - говорится в описании проекта.

Картина расскажет о малоизвестных фактах из биографии Цоя. Автором официального саундтрека выступит Илья Демуцкий, в фильме прозвучат песни Цоя, а также музыка зарубежных рок-музыкантов, повлиявшая на становление русского рока.

Съемки планируется начать в августе 2017 года в Санкт-Петербурге. Премьера ленты запланирована на осень 2018 года.