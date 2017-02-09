Тиль Швайгер снимется в фильме по роману Достоевского

Немецкий актер Тиль Швайгер снимется в российском фильме по мотивам романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», сообщает РИА Новости.

Картина будет сниматься по новейшей технологии VR 360. Режиссером проекта выступает Роман Доронин. «Еще год назад эта технология была очень дорогой, а сейчас мы уже можем сделать такой революционный проект. Надев шлем, вы не смотрите кино на экране, а находитесь в нем. У нас есть возможность опередить весь мировой кинематограф», - отметил он.

Отмечается, что повествование в киноленте будет вестись от лица сестры Родиона Раскольникова Дуни, а по динамике развития событий фильм напомнит «Шерлока Холмса» Гая Ричи.

Премьера фильма запланирована на конец 2018 года.

