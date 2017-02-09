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Тиль Швайгер снимется в фильме по роману Достоевского

20:09 9.02.2017
Тиль Швайгер. Фото с сайта kinopoisk.ru
Тиль Швайгер. Фото с сайта kinopoisk.ru
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Немецкий актер Тиль Швайгер снимется в российском фильме по мотивам романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», сообщает РИА Новости.

Картина будет сниматься по новейшей технологии VR 360. Режиссером проекта выступает Роман Доронин. «Еще год назад эта технология была очень дорогой, а сейчас мы уже можем сделать такой революционный проект. Надев шлем, вы не смотрите кино на экране, а находитесь в нем. У нас есть возможность опередить весь мировой кинематограф», - отметил он.

Отмечается, что повествование в киноленте будет вестись от лица сестры Родиона Раскольникова Дуни, а по динамике развития событий фильм напомнит «Шерлока Холмса» Гая Ричи.

Премьера фильма запланирована на конец 2018 года.
 

Темы: Звезды зарубежного кино, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Персоны и события в мире кино
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Комментарии читателей
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09.02.2017, 23:16
Гость: Просто я

Я слышал, он и в туалет ходил. Надо, наверное, ввести запрет на посещение таких мест.
09.02.2017, 20:30
Гость: ЧАП

Я ТАКИ СЛЫШАЛ ЧТО ЭТО БЫЛО ЛЮБИМЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ ГИТЛЕРА... КОНЕЧНО ОН НЕ ЗНАЛ ЧТО МОЖНО БУДЕТ СМОТРЕТЬ ВСЕ В ШЛЕМЕ... НО МОЖЕТ ВСЕ ЖЕ ЛУЧШЕ ОПЯТЬ СНЯТЬ ПОРНУХУ С НОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЕЙ... ТЕХНОЛОГИЕЙ ГЛУБОКОГО ПОГРУЖЕНИЯ... НАПРИМЕР - 8D НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ПОЛНОГО ПРИСУТСТВИЯ ПРИ ОРГАЗМЕ И СЕМИЗВЕРЖЕНИИ С СУПЕР ЗВУКОМ,СЕКС НА УРОВНЕ КЛЕТОК... ДА С ТАКИМ ЭФФЕКТОМ В КИНОЗАЛЕ ВСЕ ЖЕНЩИНЫ СРАЗУ ЗАБЕРЕМЕНЕЮТ... ДА ЧТО ТАМ ЖЕНЩИНЫ - МУЖИКИ ВЫЙДУТ УДОВЛЕТВОРЕННЫЕ И ОБСЕМЕНЕННЫЕ ПО САМЫЕ УШИ... ПРАВДА НАДО СДЕЛАТЬ ТАК ЧТОБЫ ОНИ НЕ СБЕЖАЛИ И ШЛЕМ НЕ СНЯЛИ... НАД ЭТИ НАДО ПОРАБОТАТЬ!!!
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