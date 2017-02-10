«Союзмультфильм» решил судиться с российскими супермаркетами

Киностудия «Союзмультфильм» подала иски против крупнейших торговых сетей.

Как сообщается на сайте Арбитражного суда Москвы было зарегистрировано пять исковых заявлений. Ответчиками стали сети «Перекресток», «Седьмой континент», «Вегат Плюс», а также производитель мороженого «Альтервест XXI век».

«Союзмультфильм» требует взыскать с ответчиков в общей сложности 2,5 миллиона рублей. Предполагается, что предметом, вызвавшим недовольство студии, может являться мороженое «Деревня Простоквашино», которое производится «Альтервестом» и реализуется через вышеназванные торговые сети.

В 2016 году Роспатент отменил регистрацию товарных знаков «Альтервеста» с изображениями персонажей мультфильма про Простоквашино, так как права на них принадлежат «Союзмультфильму».