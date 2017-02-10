]]> ]]>
Главная Кино Новости

55-летний Джордж Клуни станет отцом двойняшек

10:32 10.02.2017
Джордж Клуни. Фото с сайта kinopoisk.ru
Джордж Клуни. Фото с сайта kinopoisk.ru

В семье актера Джорджа Клуни ожидается пополнение.

Как сообщает телеканал CBS, супруга актера Амаль Клуни ожидает появление двойни. Для обоих супругов это первый родительский опыт.

По данным инсайдеров, радостное событие должно произойти в июне. Ранее Клуни говорил, что отцовство не стоит для него во главе угла. Сама пара пока не комментирует данную информацию.

Джордж Клуни и Амаль Аламуддин начали встречаться в 2014 году. Пара официально оформила свои отношения в сентябре того же года. Амаль является профессиональным юристом. В частности она представляла интересы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанджа. 

Темы: Звезды зарубежного кино, Знаменитости и популярные персоны, Беременность и роды
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.02.2017, 13:31
Гость: Ося

С какой целью россиян пичкают этой информацией? Можно подумать, что аналогичное известие о каком-то нашем актере, например, о Хабенском вызовет у амерской публики что-то, кроме недоумения, типа вопрос к СМИ: вы в каком государстве? Ась?..
10.02.2017, 11:19
Гость: Олеся

К сожалению,это не его дети.
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.