55-летний Джордж Клуни станет отцом двойняшек

В семье актера Джорджа Клуни ожидается пополнение.

Как сообщает телеканал CBS, супруга актера Амаль Клуни ожидает появление двойни. Для обоих супругов это первый родительский опыт.

По данным инсайдеров, радостное событие должно произойти в июне. Ранее Клуни говорил, что отцовство не стоит для него во главе угла. Сама пара пока не комментирует данную информацию.

Джордж Клуни и Амаль Аламуддин начали встречаться в 2014 году. Пара официально оформила свои отношения в сентябре того же года. Амаль является профессиональным юристом. В частности она представляла интересы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанджа.