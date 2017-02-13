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АВС снимут фильм к 20-й годовщине гибели принцессы Дианы

18:09 13.02.2017
Принцесса Диана. Фото с сайта pixabay.com
Принцесса Диана. Фото с сайта pixabay.com

Телекомпания АВС совместно с популярным журналом People снимут совместный телевизионный документальный фильм, посвященный принцессе Диане, пишет Variety.

Сообщается, что хронометраж фильма составит четыре часа. Название проекта еще не определено. А вот премьера намечена на август 2017 года к 20-й годовщине смерти принцессы Дианы.

Как пишет издание, фильм планирует изучить наследие, оставленное Дианой, чтобы ознакомить с ее личностью молодое поколение.

«Даже через 20 лет после своей смерти, наследие принцессы Дианы продолжает оказывать влияние на наш мир. Наш проект призван почтить ее память, а также воздать должное всему тому хорошему, что она успела сделать за отведенное ей время», - прокомментировали представители АВС.

В телекомпании отметили, что выбор в качестве партнера журнал People не случаен. Диана появлялась на обложке издания порядка 57 раз — больше, чем любой другой человек за всю историю журнала. Кроме того, People всегда особенно следили за всем, что происходило в жизни принцессы Дианы.

Принцесса Диана трагически погибла 31 августа 1997 года в возрасте 36 лет в результате автокатастрофы в Париже.

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Кино в мире, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире
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