«Ленфильм» отметит юбилеи фильмов «Золушка» и «Свадьба в Малиновке»

Киностудия «Ленфильм» обладает 17 сценарными проектами, которые планируется запустить в производство.

Как сообщает ТАСС, в текущем году студия планирует подать заявки в Минкультуры РФ и Фонд кино на ряд проектов, среди которых фильмы «Декабрь 2017», «Менделеев», «Дягилев».

Сейчас в производстве «Ленфильма» находятся проекты «Свадебное путешествие» (режиссер Виктор Татарский) и «Слухач» (режиссер Александр Золотухин). Также достигнуты договоренности о производстве совместных фильмов «Господин нет» о министре иностранных дел СССР Андрее Громыко и «Память дождей» о трагедии Холокоста с компанией «Беларусьфильм».

В планах студии на текущий год значится также ряд мероприятий, посвященных юбилеям культовых российских фильмов. «Мы планирует отметить юбилеи фильмов: 70-летие ленты «Золушка», 50-летие фильмов «Начальник Чукотки» и «Свадьба в Малиновке», - отметил директор «Ленфильма» Эдуард Пичугин.

По словам Пичугина по итогам 2016 года выручка студии составила 238 миллиона рублей, что в 2,7 раза больше показателя 2012 года. Всего в 2016 году «Ленфильм» закончил пять полнометражных художественных фильмов и два документальных.