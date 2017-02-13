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Мюзикл «Ла-Ла Лэнд» получил пять наград BAFTA

14:19 13.02.2017
Кадр из фильма «Ла-Ла Лэнд»
Кадр из фильма «Ла-Ла Лэнд»

Музыкальный фильм режиссера Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Лэнд» стал триумфатором британской кинопремии BAFTA.

Картина завоевала награды в категориях «Лучший фильм», «Лучшая женская роль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая музыка к фильму», «Лучшая работа оператора». Всего же работа Шазелла претендовала на 11 наград премии. Ранее «Ла-Ла Лэнд» завоевал семь наград премии «Золотой глобус», побив рекорд таких фильмов, как «Пролетая над гнездом кукушки» и «Полуночный экспресс», которые в свое время получили по шесть статуэток.

Наградами BAFTA были также отмечены фильмы «Манчестер у моря» («Лучший оригинальный сценарий», «Лучший актер»), «Ограды» («Лучшая актриса второго плана»), «Лев» («Лучший актер второго плана», «Лучший адаптированный сценарий»), «Кубо. Легенда о Самурае» («Лучший анимационный полнометражный фильм»), «Сын Саула» («Лучший неанглоязычный фильм»).

Торжественная церемония вручения прошла в Лондоне 12 февраля. Ведущим мероприятия в 12-й раз выступил Стивен Фрай.

Темы: Кино, Кино в мире, Награды и премии в кино, Персоны и события в мире кино
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