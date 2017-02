В Великобритании пройдет кинофестиваль к 100-летию Октябрьской революции

В Лондоне пройдет кинофестиваль, приуроченный к 100-летию Октябрьской революции, сообщает РИА Новости.

Киносмотр под названием «A World to Win: A Century of Revolution on Screen» стартует 17 февраля и продлится до 15 апреля. В программу фестиваля войдут как советские фильмы, посвященные революции, так и известные зарубежные киноленты.

В частности будут показаны «Броненосец «Потемкин» в сопровождении InstantOrchestra, «Начало неведомого века», «Я — Куба».

«Мы гордимся тем, что у нас появилась редкая возможность показать фильм «Начало неведомого века», который представляет собой критику наследия 1917 года. Фильм был запрещен сразу после того, как работа над ним была завершена», - рассказали организаторы мероприятия.

Завершит фестиваль еще один фильм Сергея Эйзенштейна «Октябрь» в сопровождении Лондонского Симфонического Оркестра.