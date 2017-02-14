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В Великобритании пройдет кинофестиваль к 100-летию Октябрьской революции

11:13 14.02.2017
«Октябрь»
«Октябрь»

В Лондоне пройдет кинофестиваль, приуроченный к 100-летию Октябрьской революции, сообщает РИА Новости.

Киносмотр под названием «A World to Win: A Century of Revolution on Screen» стартует 17 февраля и продлится до 15 апреля. В программу фестиваля войдут как советские фильмы, посвященные революции, так и известные зарубежные киноленты.

В частности будут показаны «Броненосец «Потемкин» в сопровождении InstantOrchestra, «Начало неведомого века», «Я — Куба».

«Мы гордимся тем, что у нас появилась редкая возможность показать фильм «Начало неведомого века», который представляет собой критику наследия 1917 года. Фильм был запрещен сразу после того, как работа над ним была завершена», - рассказали организаторы мероприятия.

Завершит фестиваль еще один фильм Сергея Эйзенштейна «Октябрь» в сопровождении Лондонского Симфонического Оркестра. 

Темы: Лондон, Кино, Кино в России
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Комментарии читателей
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14.02.2017, 12:22
Дед Щукарь

А про жирного алкаша, милейшего дедушку сера Уинстона Леонарда Сперсеровича комедь слабо снять?
Сталин по сравнению с Черчилем "дитя невинное"...
В Бенгалии (1943), при Черчилле уморили 2,5 млн человек и в Индии Черчилль организовал голодомор 80 миллионов индусов. Свою карьеру Черчилль начал с подавления восстания Хосе Марти на Кубе и карательных операций в Судане - против латиносов и негров, не сделавших ему ничего дурного. Затем участвовал в геноциде буров. Затем, как мог, душил ирландцев, сомалийцев, родезийцев и индусов. Он сгонял с земли голодных кенийцев, высылал английских беспризорников тысячами в австралийские трудовые колонии, бомбил беженцев в Дрездене, СТЕРИЛИЗОВАЛ (КАСТРИРОВАЛ) 100 тыс "неполноценных ирландцев" и заключал их в особые концлагеря. Об индусах он говорил: "Тупая раса, спасаемая только своим размножением от судьбы, которую она заслужила". Ещё в 1937 году Черчилль толерантно учил: "Я не считаю, что по отношению к аборигенам Австралии была совершена несправедливость - более мудрая, более чистая раса пришла и заняла их место…".
Но никто не осуждает преступления черчиллизма и никто не реабилитирует жертвы черчилльских репрессий и не называет Черчилля преступником, тираном, убийцей и палачом. Никто не сносит его памятник в Лондоне…"
В результате Второй Мировой Войны Англия проиграла всё. Вообще всё. Сам же Черчилль принял величайшую империю, над которой никогда не заходило солнце, а оставил "остров".
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