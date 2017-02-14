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Сергей Нарышкин попросит о возвращении «золотого фонда» «Ленфильму»

12:05 14.02.2017
Фото с сайта gosfilmofond.ru
Фото с сайта gosfilmofond.ru
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Глава попечительского совета киностудии «Ленфильм» Сергей Нарышкин попросит кабмин рассмотреть вопрос о возвращении «золотой коллекции» в фонд студии, пишет Life.ru.

По словам Нарышкина, он уже попросил сотрудников «Ленфильма» подготовить все необходимые материалы для того, чтобы он мог письменно обратиться в Правительство РФ, чтобы «восстановить справедливость».

Сейчас права на коллекцию «Ленфильма» и студии им. Горького принадлежат Госфильмофонду. Права на картины были переданы в Госфильмофонд в 2003 году во время проведения реорганизации студии. С тех пор «Ленфильм» неоднократно предпринимал попытки вернуть утраченную коллекцию.

Наиболее активно вопрос о возвращении прав на «золотую коллекцию» обсуждался в 2014 году. Студию поддержали многие видные кинодеятели, однако были и противники этой передачи, среди которых оказались Александр Сокуров, Марлен Хуциев, Владимир Наумов, Игорь Масленников. В итоге Госфильмофонд заявил, что передавать права на коллекцию нецелесообразно, так как «Ленфильм» является открытым акционерным обществом, и в случае передачи прав коллекция попадет в частные руки.

При этом министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что «Ленфильму» и студии Горького необходимо вернуть аудиовизуальные коллекции, созданные до 2002 года и находящиеся во владении Госфильмофонда.

«Закрепление прав за государственными киностудиями приведет к их более эффективному использованию. Мы видим это на примере «Мосфильма». Доходность от коллекции «Мосфильма» сравнительно и пропорционально на каждую картину очень высокая. Это их собственные деньги и они за них борются», - заявил Мединский, подводя итоги Года кино в январе 2017 года.

Темы: Кинокомпании, Кино, Кино в России, Ленфильм
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Комментарии читателей
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14.02.2017, 20:06
мик

Вообще то они принадлежат России. Не только деньги переданные Игнатьевым, киностудии народные и творчество ему же и принадлежит. СССР и Россия то же самое если кто не знал.
14.02.2017, 16:36
Какие

могут быть разговоры. ВСЁ, что создано до КОНТРРЕВОЛЮЦИИ 1991 года ВСЕМ Советским народом должно принадлежать ВСЕМУ народу и никаких лицензий не должно быть в принципе. А все те, кто "приватизировал" НАРОДНОЕ достояние по определению преступники и подлежат УГОЛОВНОЙ ответственности. И РОССИЯ до тех пор,пока не восстановят справедливость государством считаться не должно.
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