Во Владикавказе сняли с проката фильм «На пятьдесят оттенков темнее»

Сиквел эротического фильма «Пятьдесят оттенков серого» был снят с проката во Владикавказе, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, кинолента «На пятьдесят оттенков темнее», повествующая о взаимоотношениях миллионера Кристиана Грэя и студентки Анастейши Стил, продержалась в прокате Владикавказа 4 дня, после чего было принято решение картину снять с проката из-за жалоб общественности. Представители кинотеатров заявили, что данная киноработа «не укладывается в сознании осетинского народа и противоречит культуре многонациональной Осетии».

При этом в других кинотеатрах Северного Кавказа фильм по-прежнему значится в прокатной сетке кинотеатров. Однако посмотреть ленту можно далеко не во всех кинотеатрах региона.

В 2015 году фильм «Пятьдесят оттенков серого» вообще не демонстрировался в кинотеатрах Чечни, Ингушетии, Северной Осетии и Дагестана. Кинопрокатные компании сослались тогда на несоответствие содержания картины ценностям ислама и менталитету граждан.

Фильм «На пятьдесят оттенков темнее» стал лидером российского проката в минувшие выходные, заработав 375,8 миллиона рублей.