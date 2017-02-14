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Во Владикавказе сняли с проката фильм «На пятьдесят оттенков темнее»

10:34 14.02.2017
«На пятьдесят оттенков темнее»
«На пятьдесят оттенков темнее»
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Сиквел эротического фильма «Пятьдесят оттенков серого» был снят с проката во Владикавказе, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, кинолента «На пятьдесят оттенков темнее», повествующая о взаимоотношениях миллионера Кристиана Грэя и студентки Анастейши Стил, продержалась в прокате Владикавказа 4 дня, после чего было принято решение картину снять с проката из-за жалоб общественности. Представители кинотеатров заявили, что данная киноработа «не укладывается в сознании осетинского народа и противоречит культуре многонациональной Осетии».

При этом в других кинотеатрах Северного Кавказа фильм по-прежнему значится в прокатной сетке кинотеатров. Однако посмотреть ленту можно далеко не во всех кинотеатрах региона.

В 2015 году фильм «Пятьдесят оттенков серого» вообще не демонстрировался в кинотеатрах Чечни, Ингушетии, Северной Осетии и Дагестана. Кинопрокатные компании сослались тогда на несоответствие содержания картины ценностям ислама и менталитету граждан.

Фильм «На пятьдесят оттенков темнее» стал лидером российского проката в минувшие выходные, заработав 375,8 миллиона рублей.

Темы: Владикавказ, Премьеры в мире кино, Проблемы кинопроката в России
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Комментарии читателей
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14.02.2017, 17:41
Гость: Туся

И чего распыхтелись -то? Так себе фильмец. И ничего, кроме прокатных денег, не потеряется, если его не посмотреть.
14.02.2017, 13:54
Гость: Ха

Верно - две большие еврейские разницы.
14.02.2017, 13:45
Гость: Бтр

Нет секса в ссср.
Все комментарии (14)
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