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Disney доверили съемку фильма «Мулан» режиссеру женщине

14:43 15.02.2017
«Мулан»
«Мулан»

Студия Disney определилась с постановщиком художественного фильма «Мулан», осонованного на одноименном мультфильме.

Как сообщает The Hollywood Reporter, режиссерское креслопроекта займет Ники Каро, известная по таким лентам, как «Оседлавший кита», «Северная страна», «Тренер». Отмечается, что Каро стала второй женщиной-режиссером, которой Disney доверил работу над проектом с бюджетом более ста миллионов долларов. Ранее студия пригласила режиссера Аву ДюВерней для съемок фильма «Трещины во времени».

О работе над полнометражной игровой версии мультфильма «Мулан» стало известно в 2015 году. Предполагается, что на главную роль будет приглашена китайская актриса. Сроки работ над фильмом пока не сообщаются.

Оригинальный мультфильм, основанный на средневековой китайской поэме о Хуа Мулань, женщине, вступившей в ряды армии, вышел в 1998 году. Лента заработала в прокате 304 миллиона долларов.

Темы: Кинокомпании, Кино в мире, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире, Персоны и деятели зарубежного кино
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