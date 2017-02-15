Голливуд замахнулся на экранизацию «Мастера и Маргариты»

Знаменитый роман Булгакова «Мастер и Маргарита» может получить новую киноверсию.

Как сообщает Deadline, коллектив американских и российских продюсеров приобрел права на создание полнометражного художественного фильма, основанного на романе Булгакова. Продюсерами проекта выступят Светлана Мигунова-Дали («Легенда №17), Грэйс Лох («Машина времени в джакузи»), Андрей Фурманчук, Нэвин Шалит и Майкл Лэнг(продюсер фестиваля «Вудсток»).

Подробности проекта не сообщаются. Также не известно, когда начнется работа над фильмом и ориентировочная дата его релиза.

Роман «Мастер и Маргарита» считается одним из самых сложных для переноса на широкий экран. За его экранизацию брались Эльдар Рязанов, Элем Климов, Владимир Наумов. Первую киноверсию, созданную по мотивам романа, сделал в 1971 году Анджей Вайда. Через год вышла картина Александра Пе́тровича. В 1989 году режиссёр Мацей Войтышко выпустил четырёхсерийный телевизионный фильм. В 1994 году «Мастера и Маргариту» снял Юрий Кара, но из-за разногласий постановщика и продюсеров зрители в течение семнадцати лет не имели возможности познакомиться с этой работой. В 2005 году свою версию представил Владимир Бортко.