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Голливуд замахнулся на экранизацию «Мастера и Маргариты»

14:06 15.02.2017

Знаменитый роман Булгакова «Мастер и Маргарита» может получить новую киноверсию.

Как сообщает Deadline, коллектив американских и российских продюсеров приобрел права на создание полнометражного художественного фильма, основанного на романе Булгакова. Продюсерами проекта выступят Светлана Мигунова-Дали («Легенда №17), Грэйс Лох («Машина времени в джакузи»), Андрей Фурманчук, Нэвин Шалит и Майкл Лэнг(продюсер фестиваля «Вудсток»).

Подробности проекта не сообщаются. Также не известно, когда начнется работа над фильмом и ориентировочная дата его релиза.

Роман «Мастер и Маргарита» считается одним из самых сложных для переноса на широкий экран. За его экранизацию брались Эльдар Рязанов, Элем Климов, Владимир Наумов. Первую киноверсию, созданную по мотивам романа, сделал в 1971 году Анджей Вайда. Через год вышла картина Александра Пе́тровича. В 1989 году режиссёр Мацей Войтышко выпустил четырёхсерийный телевизионный фильм. В 1994 году «Мастера и Маргариту» снял Юрий Кара, но из-за разногласий постановщика и продюсеров зрители в течение семнадцати лет не имели возможности познакомиться с этой работой. В 2005 году свою версию представил Владимир Бортко.

Темы: Кино в мире, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире, Персоны и события в мире кино
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Комментарии читателей
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15.02.2017, 21:05
для видели мы

В кровати Маргарита с мастером лежала и в российской версии 2005 года. Но только лежала с мастером не более того. Хотя в романе ни намека на постель не было. Почему обязательно постельные сцены? в других фентези к примеру "Боги Египта" никаких постельных сцен не было. Но времени мало фильм может вообще не снимут. Голливуд расположен в Лос-Анджелесе штат Калифорния которая собирается в марте 2019 проводить референдум о независимости. Просто так янки Калифорнию не отпустят будет в Калифорнии через 2 года как сейчас в Украине и будет Голливуду не до фильмов.
15.02.2017, 20:46
Прохожий

Поздно, создать фильм круче чем шедевр от В.Бортко весьма проблематично, ну а дешевой порнухи типа "Красная шапочка ХХХ" более чем достаточно...
15.02.2017, 16:46
видели мы

Тихий дон и Гришку в исполнении актёра с европейской ориентацией!теперь увидим нквд растреливающее народ на патриарщих и маргариту в постельных сценах!
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