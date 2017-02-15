]]> ]]>
Главная Кино Новости

Жерар Депардье отсудил у российской бизнесвумен более полумиллиона рублей

12:44 15.02.2017
Жерар Депардье. Фото с сайта kinopoisk.ru
Жерар Депардье. Фото с сайта kinopoisk.ru

Актер Жерар Депардье выиграл один из трех судебных исков против российской предпринимательницы Елены Лазаревой, сообщает РИА Новости.

По данным агентства суд обязал ответчицу выплатить Депардье по данному иску 591 тысячу рублей. Всего же со стороны актера в отношении бизнесвумен подано три иска на общую сумму 7,2 миллиона рублей. Слушания по самому крупному из них – на сумму более 5 миллионов рублей назначены на 27 февраля.

В материалах дела значится, что Депардье обнаружил ряд неподтвержденных транзакций в период с 2013 по 2015 год со своего счета на счет Лазаревой за юридические услуги, якобы оказанные принадлежащей ей компании ООО «ГлавБухАудит». В частности один из переводов был на сумму 500 тысяч рублей, а в поле «Назначение платежа» было указано «Займ». При этом никаких договоренностей с ответчицей Депардье не заключал, а также актер никогда не занимался кредитованием.

Отмечается также, что представители Лазаревой не выходят на связь и не отвечают на запросы представителей актера.

Темы: Актеры и актрисы зарубежного кино, Звезды зарубежного кино, Знаменитости и популярные персоны
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.02.2017, 19:16
Гость: Прохожий

Ну акула ...
15.02.2017, 18:32
Гость: Выиграл! Хорошо. Вот только получит ли деньги?

Да ещё два процесса на подходе... НЕ факт, что вернуться денежки. Россия!
15.02.2017, 14:31
Гость: Юля с Бали

осталось получить хоть бы три рубли :)))
Все комментарии (5)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.