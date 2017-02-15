Жерар Депардье отсудил у российской бизнесвумен более полумиллиона рублей

Актер Жерар Депардье выиграл один из трех судебных исков против российской предпринимательницы Елены Лазаревой, сообщает РИА Новости.

По данным агентства суд обязал ответчицу выплатить Депардье по данному иску 591 тысячу рублей. Всего же со стороны актера в отношении бизнесвумен подано три иска на общую сумму 7,2 миллиона рублей. Слушания по самому крупному из них – на сумму более 5 миллионов рублей назначены на 27 февраля.

В материалах дела значится, что Депардье обнаружил ряд неподтвержденных транзакций в период с 2013 по 2015 год со своего счета на счет Лазаревой за юридические услуги, якобы оказанные принадлежащей ей компании ООО «ГлавБухАудит». В частности один из переводов был на сумму 500 тысяч рублей, а в поле «Назначение платежа» было указано «Займ». При этом никаких договоренностей с ответчицей Депардье не заключал, а также актер никогда не занимался кредитованием.

Отмечается также, что представители Лазаревой не выходят на связь и не отвечают на запросы представителей актера.