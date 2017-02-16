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Мелу Гибсону предложили снять продолжение «Отряда самоубийц»

11:35 16.02.2017
«Отряд самоубийц»
«Отряд самоубийц»

Актер и режиссер Мел Гибсон может возглавить съемки сиквела фильма «Отряд самоубийц».

Как пишет The Hollywood Reporter, студия Warner Bros. начала соответствующие переговоры с кинематографистами. Гибсону уже переданы материалы по этому проекту.

Однако Гибсон не единственный, кто метит в режиссерское кресло «Отряда самоубийц 2». Студия также рассматривает кандидатуры Рубена Флейшера ( «Зомбиленд») , Даниэля Эспиносы («Код доступа «Кейптаун»), Джонатана Левина («Тепло наших тел»).

Оригинальный фильм «Отряд самоубийц» вышел в 2016 году. Главные роли в нем исполнили Джаред Лето, Марго Робби, Уилл Смит, Кара Делевинь, Джей Кортни. Картина собрала 745 миллионов долларов при бюджете в 175 миллионов. Фильм был неоднозначно принят критиками и зрителями. 

Темы: Кино в мире, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире, Персоны и деятели зарубежного кино
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