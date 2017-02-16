«Великая стена»: гусь свинье не товарищ

Китайско-американский приключенческий фильм «Великая стена» вышел в российский прокат 16 февраля

Кадр из фильма «Великая стена»

Действие блокбастера разворачивается примерно в XV веке. Банда европейских наемников блуждает по бескрайним просторам Китая в поисках наживы. Опасности подстерегают на каждом шагу, а потому их ряды неуклонно редеют. В итоге остаются двое — отважный лучник Уильям (Мэтт Деймон) и его угрюмый напарник Перо (Педро Паскаль). Отношения между авантюристами напоминают эдакую дружбу-вражду. Но перед лицом потусторонней опасности им приходится объединиться. Сразившись под покровом ночи с неопознанным чудищем, парни получают в качестве трофея диковинную когтистую лапу.

Долго удивляться находке им не пришлось. Довольно скоро Уильям и Перо попадают в плен к воинственным китайцам, обороняющим Великую стену. Казалось бы, над пришельцами навис Дамоклов меч, поскольку слишком уж очевидны корыстные цели их визита. Но спасение приходит оттуда, откуда его ожидали меньше всего. Буквально на следующий день после исторического ареста стену атакует легион ужасных чудищ, напоминающих помесь драконов и жаб. Тут-то и пригодились навыки европейцев, ведь редкий китаец может стрелять настолько редко, да и о таком артефакте, как гарпун местные пока еще ни сном, ни духом...

Кадр из фильма «Великая стена»

«Великая стена» - плод сотрудничества одного из лучших китайских режиссеров с американскими продюсерами. Как правило, в подобных случаях Голливуд полностью подминает под себя национальное кино — вспомним хотя бы печально известного «Седьмого сына» Сергея Бодрова-старшего. Однако Чжан Имоу оказался крепким орешком. Немаловажным фактором сохранения самобытности послужило то, что картина снималась на территории Китая. А дома, как известно, и стены помогают. В особенности, если они — Великие.

Кадр из фильма «Великая стена»

При этом с главным национальным символом Имоу не побоялся обойтись достаточно вольно. Ее предназначение трактуется им в русле альтернативной истории: оборона от неведомых зверушек Тао-Тэй, созданных обитателями ада и подпитывающихся от корыстных мотивов людей. Здесь он опирался на народную мифологию, но поскольку Голливуд склонен все грубо переиначивать в угоду коммерческим интересам, режиссер поступил хитро. Его Тао-Теи берут начало в иероглифе таотэ, который может означать всё, что угодно. Из этой же серии и фигурирующий в фильме Безымянный Орден. Так режиссер ловко увильнул от поругания национальных святынь, фактически заменив их пустышкой.

Кадр из фильма «Великая стена»

Что же касается Великой китайской стены, то она является полноправным персонажем ленты. Пользуясь тем, что в XI веке Стена выглядела совсем не так, как сейчас, Имоу расширил ее, поместил внутрь многоуровневую смертоносную начинку и выкрасил в другой цвет. Благодаря этому каждый кадр стал эстетически безупречным, обеспечивая зрителю атмосферу полного погружения в эту причудливую реальность (и 3D тут служит дополнительным подспорьем).

Кадр из фильма «Великая стена»

Можно считать, что сотрудничество между Америкой и Китаем состоялось, но ни синтеза, ни слияния культур не произошло. Как известно, гусь свинье не товарищ. Отсюда и та настороженность, которую проявляют герои к друг к другу поначалу и которая так никуда не исчезает к финалу, несмотря на все совместно пройденные испытания. Ведь США прекрасно себе отдает отчет, что Китай, несмотря на все партнерские соглашения, был и остается их могущественным противником в грядущей гипотетической войне.

Фото с сайта kinopoisk.ru