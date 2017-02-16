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Новый сезон «Американской истории ужасов» расскажет о победе Трампа

13:49 16.02.2017
«Американская история ужасов»
«Американская история ужасов»

Новый сезон популярного хоррор-телесериала «Американская история ужасов» будет посвящен президентским выборам в США 2016 года, сообщает The Independent.

О планах, связанных с седьмым сезоном телешоу, рассказал продюсер и режиссер проекта Райан Мерфи. По его словам, сюжет заинтересует телеаудиторию. Не исключено, что в сериале появится персонаж, похожий на нового президента США Дональда Трампа.

Съемки нового сезона стартуют в июне текущего года. Всего планируется отснять еще как минимум три сезона. Сериал выходит с 2011 года, на данный момент выпущено шесть сезонов. В каждом из них рассказывается уникальная история, при этом основной актерский состав не меняется.

Темы: Кинопроизводство и кинопроцесс в мире, Телевизионные сериалы, Президентские выборы в США
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