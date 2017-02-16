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СМИ рассказали о беременности актрисы Мэрилин Монро

12:27 16.02.2017
Мэрилин Монро. Фото с сайта kinopoisk.ru
Мэрилин Монро. Фото с сайта kinopoisk.ru

Уникальные снимки голливудской актрисы Мэрилин Монро были представлены общественности.

Снимки, которые никогда ранее не демонстрировались, опубликовало издание Daily Mail. Фотографии датированы 8 июлем 1960 года. На них у Монро виден округлившийся живот. Сами фотографии были сняты в Нью-Йорке около киностудии Fox.

Серия снимков принадлежит некоему Ттони Майклсу, который был знаком с подругой и соседкой Монро Фридой Халл. Именно Халл рассказала Майклсу о беременности голливудской актрисы. «Фрида очень гордилась этими снимками, а также тем, что хранила их в секрете до самой своей смерти», - рассказал Майклс.

Сообщается, что отцом ребенка был актер Ив Монтан, партнер Монро по фильму «Займемся любовью». По словам Майклса актриса потеряла ребенка во время визита в больницу, не уточнив, был ли это выкидыш или искусственное прерывание беременности. 

Мэрилин Монро всегда хотела детей. Известно, что она была беременна от своего мужа, режиссера Артура Миллера. Однако эта беременность оказалась внематочной.

Темы: Выдающиеся актрисы театра и кино, Звезды зарубежного кино, Знаменитости и популярные персоны
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Комментарии читателей
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16.02.2017, 13:46
Гоша

А, что про беременности читать это так интересно, да?
16.02.2017, 13:29
Ося

На кой ляд простому россиянину эта информация?.. С какой целью? У нас своих беременных звезд хватает... Живых и ныне здравствующих... Опять амерская пропаганда! - И вообще ="Сколь ни рисуй себя с великими, не станешь лучше рисовать..." (А.Градский)
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