СМИ рассказали о беременности актрисы Мэрилин Монро

Уникальные снимки голливудской актрисы Мэрилин Монро были представлены общественности.

Снимки, которые никогда ранее не демонстрировались, опубликовало издание Daily Mail. Фотографии датированы 8 июлем 1960 года. На них у Монро виден округлившийся живот. Сами фотографии были сняты в Нью-Йорке около киностудии Fox.

Серия снимков принадлежит некоему Ттони Майклсу, который был знаком с подругой и соседкой Монро Фридой Халл. Именно Халл рассказала Майклсу о беременности голливудской актрисы. «Фрида очень гордилась этими снимками, а также тем, что хранила их в секрете до самой своей смерти», - рассказал Майклс.

Сообщается, что отцом ребенка был актер Ив Монтан, партнер Монро по фильму «Займемся любовью». По словам Майклса актриса потеряла ребенка во время визита в больницу, не уточнив, был ли это выкидыш или искусственное прерывание беременности.

Мэрилин Монро всегда хотела детей. Известно, что она была беременна от своего мужа, режиссера Артура Миллера. Однако эта беременность оказалась внематочной.