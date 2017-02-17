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Музеям разрешат показывать фильмы без прокатного удостоверения

13:27 17.02.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Правительство России разрешило проводить некоммерческий показ старых российских фильмов без получения прокатного удостоверения.

Как пишет РИА Новости, показ старых отечественных фильмов без прокатного удостоверения разрешен для музеев, библиотек, а также в научных и образовательных организациях.

Показывать можно будет фильмы, которые уже перешли в общественное достояние и были сняты в Российской империи или СССР. Одобренный проект закона будет внесен в Государственную Думу на утверждение в установленном порядке. 

Темы: Кино, Кино в России, Проблемы кинопроката в России
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