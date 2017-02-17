Музеям разрешат показывать фильмы без прокатного удостоверения

Правительство России разрешило проводить некоммерческий показ старых российских фильмов без получения прокатного удостоверения.

Как пишет РИА Новости, показ старых отечественных фильмов без прокатного удостоверения разрешен для музеев, библиотек, а также в научных и образовательных организациях.

Показывать можно будет фильмы, которые уже перешли в общественное достояние и были сняты в Российской империи или СССР. Одобренный проект закона будет внесен в Государственную Думу на утверждение в установленном порядке.