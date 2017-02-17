Минкультуры оштрафует студию Учителя за срыв сроков по съемкам фильма

Министерство культуры оштрафует студию режиссера Алексея Учителя «Рок» за несвоевременное исполнение своих обязательств по контракту на съемку фильма «Сокровища Ермак».

Как сообщает РИА Новости, студия Учителя «Рок» получила субсидию на производство ленты «Сокровища Ермака». Позже студия представила сценарий, который не соответствовал тому, что был заявлен в отборе на получение финансирования. Это привело к отказу в приеме фильма.

Проект будет переснят, студия «Рок» планирует представить новый сценарий в департамент кинематографии Минкультуры РФ в конце 2017 года. «Лента будет принята при условии соответствия сценарию, представленному для участия в отборе на получение субсидии. За несвоевременное исполнение обязательств по соглашению (перенос сроков сдачи фильма) к ООО «ТПО «Рок» будут применены штрафные санкции», - заявили в ведомстве.

Отмечается, что на производство картины «Сокровища Ермака» Минкультуры выделило 35 миллионов рублей.

