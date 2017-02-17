]]> ]]>
Главная Кино Новости

Минкультуры оштрафует студию Учителя за срыв сроков по съемкам фильма

12:49 17.02.2017
Алексей Учитель. Фото с сайта kinopoisk.ru
Алексей Учитель. Фото с сайта kinopoisk.ru
Материалы по теме:

Министерство культуры оштрафует студию режиссера Алексея Учителя «Рок» за несвоевременное исполнение своих обязательств по контракту на съемку фильма «Сокровища Ермак».

Как сообщает РИА Новости, студия Учителя «Рок» получила субсидию на производство ленты «Сокровища Ермака». Позже студия представила сценарий, который не соответствовал тому, что был заявлен в отборе на получение финансирования. Это привело к отказу в приеме фильма.

Проект будет переснят, студия «Рок» планирует представить новый сценарий в департамент кинематографии Минкультуры РФ в конце 2017 года. «Лента будет принята при условии соответствия сценарию, представленному для участия в отборе на получение субсидии. За несвоевременное исполнение обязательств по соглашению (перенос сроков сдачи фильма) к ООО «ТПО «Рок» будут применены штрафные санкции», - заявили в ведомстве.

Отмечается, что на производство картины «Сокровища Ермака» Минкультуры выделило 35 миллионов рублей.
 

Темы: Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Министерство культуры РФ
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.02.2017, 16:20
Кирилл.

Про кино.
Взятки, откаты, чемоданчики, часики, фээсбэшники, уголовные дела... Так ничего у ребят с "лихих 90-х" и не изменилось!
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.