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Адвокаты Романа Полански вновь попытались закрыть его уголовное дело

12:04 17.02.2017
Роман Полански. Фото с сайта kinopoisk.ru
Роман Полански. Фото с сайта kinopoisk.ru

Адвокаты известного режиссера Романа Полански в очередной раз предприняли попытку закрыть уголовное дело против кинематографиста, пишет ТАСС.

Соответствующее ходатайство подано в окружной суд Лос-Анджелеса. В документе адвокаты Полански просят рассекретить показания прокурора, который вел дело режиссера. В этих документах содержатся доказательства того, что режиссер заключил сделку со следствием, согласившись признать вину и провести в тюрьме 48 дней. Полански провел в тюрьме 42 дня, после чего был выпущен на свободу.

Впоследствии судья нарушил условия сделки, потребовав для кинематографиста 50 лет лишения свободы. После этого Полански бежал в Европу. Суд в Лос-Анджелесе заочно признал его виновным в растлении несовершеннолетней. И с 1977 года режиссер находится в списках лиц, разыскиваемых Интерполом.

Американская сторона дважды пробовала экстрадировать Полански из Европы в США. Однако суд в Швейцарии, а затем и в Польше ответили американской стороне отказом, приняв во внимание факт, что Полански отбыл положенный срок, оговоренный в сделке с юстицией США.

Сейчас адвокаты кинематографиста, опираясь на эти судебные решения, пробуют закрыть дело против своего клиента.

«С учетом вынесенных судами в Швейцарии и Польше решений теперь юридически подтвержден факт, что Полански не должен отбывать дополнительного наказания. И если прокуратура округа Лос-Анджелеса и суд признают эти решения, то Полански сможет вернуться в США, чтобы окончательно урегулировать это дело, не опасаясь, что его могут посадить в тюрьму», - заявили адвокаты.

Режиссер, которому в августе исполнится 84 года, хочет перестать жить в изгнании. Он хочет свободно перемещаться по США и странам Европы. Он также хотел бы посетить в Калифорнии могилу своей супруги, убитой в 1969 году от рук Чарльза Мэнсона, а также встретиться с дочерью, проживающей в Лондоне.
 

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и события в мире кино
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