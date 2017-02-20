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Берлинский кинофестиваль в 67-й раз раздал свои награды

08:45 20.02.2017
Ildikó Enyed Photo: Ali Ghandtschi/Berlinale FB
Ildikó Enyed Photo: Ali Ghandtschi/Berlinale FB

Жюри 67-го Берлинского кинофестиваля раздало награды лучшим фильмам, режиссерам и актерам.

Главный приз киносмотра «Золотой медведь» достался фильму венгерского режиссера Ильдико Эньеди «О теле и душе». Гран-при фестиваля был удостоен сенегальский режиссер Ален Гомис и его фильм «Фелисите».

Награду «Серебряный медведь» за лучшую режиссуру получил Аки Каурисмяки (Финляндия). Лучшей актрисой была признана Ким Мин Хи (Южная Корея), лучшим актером — австриец Георг Фридрих.

Приз за лучший сценарий достался фильму «Фантастическая женщина». Специальный приз в честь основателя Берлинале Альфреда Бауэра за самый перспективный игровой фильм получил польский режиссер Агнешка Холланд.

Полный список лауреатов 67-го Берлинале опубликован на сайте киносмотра. Фестиваль проходил с 9 по 19 февраля. 

Темы: Берлинский кинофестиваль , Кино в мире, Награды и премии в кино, Персоны и деятели зарубежного кино
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