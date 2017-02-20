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В Москве покажут фильм о подвиге собак во время Великой Отечественной войны

21:00 20.02.2017
«Пес Рыжий»
«Пес Рыжий»

В России и Белоруссии состоится премьерный показ нового художественного фильма «Пес Рыжий», пишет ТАСС.

Картина рассказывает о работе собак-истребителей танков в годы Великой Отечественной войны. В частности речь пойдет о событиях 1941-1942 годов под Москвой. История основана на документальных фактах, которые были изложены в повести писателя Виктора Крюкова «Рыжий солдат».

По данным военных историков, меньше чем за два года собаки уничтожили около 300 немецких танков, погибая под днищем этих военных машин.

В основе проекта лежат взаимоотношения человека и собаки в условиях войны. Режиссером картины выступил Уильям де Виталь. Съемки проводились в Минске и Бресте. В работе была задействована международная кинематографическая команда. В фильме снимались белорусские и российские актеры , среди которых Руслан Чернецкий, Андрей Душечкин, Александр Волков, Владимир Толоконников, Михаил Жигалов.

Премьера фильма состоялась 20 февраля в Волгограде, где установлен памятник погибшим собакам, которые во время Сталинградской битвы уничтожили 63 вражеских танка, а также около 500 солдат и офицеров.

23 февраля фильм покажут в Москве, а 25 февраля в Минске. Фильм снят на русском языке и дублирован на английском. Создатели планируют представлять картину на международных фестивалях. 

Темы: Кино, Кино в России, Премьеры в мире кино
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20.02.2017, 23:01
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