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Скончалась звезда фильмов «Девушка без адреса» и «На всю оставшуюся жизнь»

11:58 20.02.2017
Светлана Карпинская. Фото с сайта kino-teatr.ru
Светлана Карпинская. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Актриса Светлана Карпинская умерла в Санкт-Петербурге в возрасте 79 лет после продолжительной болезни.

Карпинской не стало 18 февраля. Факт смерти артистки подтвердили изданию «Фонтанка» сообщили в Театре комедии им. Акимова, где служила актриса. Светлана Карпинская появилась на свет в 1937 году. Заслуженную популярность в 1957 году ей принесла главная роль в фильме Эльдара Рязанова «Девушка без адреса». Также ее очень ценил прославленный режиссер Петр Фоменко, который снял ее в своем фильме «На всю оставшуюся жизнь».

В Театр комедии она поступила в 1963 году. В 1986 году была удостоена звания Заслуженной артистки РСФСР, в 2009 году Карпинская стала народной артисткой России. В октябре 2004 года она была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
 

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