Минкультуры и Учитель решат проблему с «Сокровищами Ермака» до конца года

Министерство культуры РФ и студия режиссера Алексея Учителя «Рок» урегулирует все вопросы, касающиеся фильма «Сокровища Ермака» до конца 2017 года, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что студия «Рок» попадет под штрафные санкции из-за срывов сроков сдачи фильма, на который выделялось государственное финансирование. На производство киноленты было выделено Минкультом 35 миллионов рублей.

Сообщается, что фильм «Сокровища Ермака» был снят и представлен в Министерство культуры РФ. Однако «в процессе производства возникли непреодолимые обстоятельства, которые вынудили киностудию внести изменения в сценарий, при этом киностудия улучшила художественное содержание фильма», прокомментировали в ведомстве.

Но согласно правилам предоставления госфинансированя, готовый фильм должен точно соответствовать тому сценарию, который участвовал в отборе. Из-за этого Минкультуры отказалось принять киноленту, и в итоге было принято решение переснять картину.