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«Прожекторперисхилтон» вернется в эфир Первого канала

09:29 21.02.2017

Первый канал объявил о возвращении в эфирную сетку развлекательной программы «Прожекторперисхилтон», сообщает РИА Новости.

Первый эфир программы состоится 4 марта. Ведущими шоу вновь будут Иван Ургант, Сергей Светлаков, Александр Цекало и Гарик Мартиросян.

Программа «Прожекторперисхилтон» была закрыта в 2012 году из-за невозможности дальнейшего участия в передаче ведущих Сергея Светлакова и Гарика Мартиросяна, подписавших контракты с ТНТ. Телеканал решил не менять ведущих шоу, а заморозить проект на неопределенное время.

«Прожекторперисхилтон» выходил на Первом канале с мая 2008 года. Ведущие в студии в юмористической форме обсуждали актуальные темы недели, комментировали газетные статьи, высказывания политиков. В программе также принимали участие приглашенные гости.

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Знаковые телевизионные проекты и их участники, Телевидение и его влияние на общество в России
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21.02.2017, 13:16
Гость: БориС

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