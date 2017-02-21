«Прожекторперисхилтон» вернется в эфир Первого канала

Первый канал объявил о возвращении в эфирную сетку развлекательной программы «Прожекторперисхилтон», сообщает РИА Новости.

Первый эфир программы состоится 4 марта. Ведущими шоу вновь будут Иван Ургант, Сергей Светлаков, Александр Цекало и Гарик Мартиросян.

Программа «Прожекторперисхилтон» была закрыта в 2012 году из-за невозможности дальнейшего участия в передаче ведущих Сергея Светлакова и Гарика Мартиросяна, подписавших контракты с ТНТ. Телеканал решил не менять ведущих шоу, а заморозить проект на неопределенное время.

«Прожекторперисхилтон» выходил на Первом канале с мая 2008 года. Ведущие в студии в юмористической форме обсуждали актуальные темы недели, комментировали газетные статьи, высказывания политиков. В программе также принимали участие приглашенные гости.