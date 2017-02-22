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Екатеринбургские подростки снимают сериал о «группах смерти» в соцсетях

10:42 22.02.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Екатеринбургские студенты из детской киностудии «Галилей» выпустили пилотный выпуск сериала «Ловушка для китов».

Как пишет РИА Новости, темой сериала являются закрытые группы в соцсетях, которые склоняют подростков к суициду. По словам преподавателя студии и автора сценария сериала Варвары Брылиной, на создание проекта их подтолкнули череда самоубийств подростков.

«Самой обсуждаемой была история 13-летнего Елисея. В апреле прошлого года прямо во время урока математики парень вышел из класса, никому ничего не сказав. В тот же день его нашли выбросившимся из многоэтажки», - рассказала она.

О существовании закрытых групп, которые подталкивают подростков на суицид, стало известно около года назад. В названиях этих групп иногда упоминаются киты, из-за их особенности иногда выбрасываться на берег.

Создатели сериала отметили, что в своей работе они не рассматривают конкретные истории. Однако с суицидальными настроениями подростков преподаватели студии сталкиваются регулярно. Такие тинейджеры часто ищут единомышленников в интернете, и так и попадают в эти группы.

«Нам кажется важным говорить об этой проблеме, чтобы дети не чувствовали себя одинокими, а родители лучше понимали их проблемы», - говорит Брылина.

Пилотный эпизод «Ловушки для китов» был снят на фотоаппарат. Единственным профессиональным атрибутом при создании был аудиорекордер, взятый в аренду на Свердловской киностудии.

Темы: Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Проблемы подростков и происшествия с ними
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.02.2017, 14:10
Гость: Ха

Этих "китоловов" необходимо самих отлавливать и лечить на урановых рудниках. Найти по айпи адресу и вычислить физически можно за один день. Для первого раза, после ознакомительной беседы с родителями погибших дать 15 суток. При повторном "зацеперстве" давать срок. Статью - доведение до самоубийства, еще никто не отменял. Уголовный Кодекс - велик и могуч. Нужна только политическая воля его применять и соблюдать.
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