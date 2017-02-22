Сборы фильма «Притяжение» превысили миллиард рублей

Кассовые сборы фильма режиссера Федора Бондарчука «Притяжение» превысили отметку в миллиард рублей, сообщает РИА Новости.

Тем самым картина обеспечила себе место в десятке самых кассовых российских фильмов. Кинолента стала самым кассовым релизом 2017 года, а также первым рублевым миллиардером среди премьер текущего года. Картина стала седьмым миллиардным фильмов за всю историю кинопроката России и СНГ.

На текущий момент в России и странах СНГ картину посмотрело более 3,7 миллиона человек. Премьера «Притяжения» состоялась 26 января 2017 года, бюджет фильма 380 миллионов рублей.