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Прилепин предложил экранизировать книгу с биографиями классиков литературы

12:38 22.02.2017

Писатель Захар Прилепин предположил, что его новая книга «Взвод» может быть вскоре экранизирована, пишет ТАСС.

Книга Прилепина рассказывает биографии 11 классиков русской литературы, таких как Державин, Давыдов, Вяземский Чаадаев, которые в свое время были участниками различных военных действий, в частности, принимали участие в Кавказской, Финской, Русско-турецкой компаниях.

По словам Прилепина эта книга была задумана очень давно, но чтобы реализовать ее, ему понадобились литераторы, которые имели опыт воинской службы. «Для большинства классиков Золотого века, которые создали русскую литературную речь, служба Родине была обычным явлением, в ней не было ничего предосудительного», - отметил писатель.

Прилепин добавил, что подобные вещи надо популяризировать среди подрастающего поколения, а так как книги читают сейчас далеко не все, то фильм видится ему единственным способом донести свою мысль до публики. 

Темы: Кино, Кино в России, Персоны в области искусства в России
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Комментарии читателей
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22.02.2017, 19:27
Гость: молодец Прилепин

настоящий наш!но тяжело ему будет воплотить свои замыслы,так как 25 лет всё что он предлогают выжигают из учебников и фильмов ненаши режисёры и министры культуры!они манергеймам вешают доски который участвовал в блокаде Леннинграда и неужели министр незнал?такие как сванидзе русофобие его только алексеева которые на то и занимают должности что бы мешать таким как Прилепин!!!
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