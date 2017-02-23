Фонд кино назвал лидеров отечественного кинопроизводства

Российский Фонд кино назвал лидеров российского кинопроизводства.

Возглавляют данный рейтинг компании «ТаББак» Тимура Бекмамбетова, СТВ Сергея Сельянова и «Арт Пикчерс Студия» Федора Бондарчука и Дмитрия Рудовского. Как отмечают в Фонде кино, деятельность данных киностудий оценивалась по зрительским и профессиональным оценкам фильмов, продолжительности их работы на рынке и тиражу выпущенных кинолент.

Среди лидеров российского кинопроизводства также значатся «Студия ТРИТЭ» Никиты Михалкова, «Энджой мувиз», «Нон-стоп продакшн» Александра Роднянского и Сергея Мелькумова, «Централ Партнершип», «Дирекция кино» Анатолия Максимова.

Впервые в этот список попали «Продюсерская компания Игоря Толстунова» (фильм «Ледокол»), «ВБД Груп» («Кухня в Париже», «Супербобровы»).

Фонд кино также объявил названия проектов, которые получат поддержку из собственных средств организации на условиях стопроцентного возврата. В частности поддержку получат «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», «Время первых», «Гуляй, Вася!» и «Везучий случай».