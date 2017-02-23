Умер народный артист России Алексей Петренко

Народный артист РСФСР Алексей Петренко скоропостижно скончался в среду, 22 февраля, на 79-м году жизни.

«Союз кинематографистов России скорбит вместе с родными и близкими выдающегося российского актера Алексея Васильевича Петренко», — цитирует РБК сообщение Союза кинематографистов России.

Петренко родился 26 марта 1938 года в селе Чемер Черниговской области, а в 1961 году окончил Харьковский театральный институт. Затем Петренко служил в Запорожском музыкально-драматическом театре имени Щорса и в Донецком областном русском драматическом театре в Мариуполе.

В 1964 году Игорь Владимиров пригласил Алексея Петренко в Ленинградский театр им. Ленсовета. Позже актер выходил на сцены Московского драматического театра на Малой Бронной, МХАТа театра «Школа современной пьесы».

С 1991 года Петренко был штатным актером Киностудии имени Горького.

Одной из самых значительных работ Петренко в кино стала роль Григория Распутина в фильме Элема Климова «Агония» (1974 год). Фильм вышел на экраны СССР только в 1985 году. Среди наиболее значительных работ Петренко в кино следует назвать фильмы «Двадцать дней без войны» (1976 год), «Женитьба» (1977 год), «ТАСС уполномочен заявить», «Жестокий романс» (1984 год), «Узник замка Иф» (1989 год), «Сибирский цирюльник» (1998 год), «В августе 44-го…», «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» (2000 год), «Доктор Живаго» (2006 год).

О смерти выдающегося актера высказался в своем Facebook режиссер театра «Модерн» Юрий Грымов . Он заявил, что смерть артиста - большая утрата для всей страны.

«Светлая память! Умер Великий Актер. 2 дня назад он приезжал ко мне в театр, мы собирались делать его творческий вечер, строили планы на будущее... Это очень большая утрата для всей нашей страны», - цитирует слова Грымова РЕН ТВ.



