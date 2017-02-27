Главную награду премии «Оскар» получил фильм о жизни в гетто

В Лос-Анджелесе завершилась торжественная церемония вручения премии «Оскар».

Награду в главной категории «Лучший фильм» получила работа режиссера Барри Дженкинсона «Лунный свет». Во время объявления лауреата премии произошла ошибка, в начале ведущие назвали победителем мюзикл Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Лэнд». Затем организаторы церемонии извинились за эту ошибку и назвали победителем «Лунный свет».

Картина Дженкинсона рассказывает историю взросления темнокожего подростка в гетто Майами. Лента претендовала на «Оскар» в 8 номинациях, получив также награды в категориях «Лучшая роль второго плана» (Махаршал Али) и «Лучший адаптированный сценарий» (Барри Дженкинс). Ранее «Лунный свет» завоевал «Золотой глобус» в номинации «Лучшее драматическое кино».

Мюзикл «Ла-Ла Лэнд» считался фаворитом «Оскара». Он претендовал в общей сложности на 14 наград. В итоге лента получила премии за режиссуру (Дэмьен Шазел), операторскую работу (Линус Сандгрен), музыку (Джастин Гурвиц), песню («City of Stars») и лучшую женскую роль (Эмма Стоун).

Награду за лучшую мужскую роль получил Кейси Аффлек («Манчестер у моря»). Лучшей зарубежной работой стал фильм «Коммивояжер» Асгара Фархади (Иран). Лучшим анимационным фильмом стал «Зверополис».

89-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств прошла в Лос-Анджелесе 26 февраля. Ведущим церемонии выступил популярный комик Джимми Киммел.