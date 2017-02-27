]]> ]]>
Главная Кино Новости

Главную награду премии «Оскар» получил фильм о жизни в гетто

09:01 27.02.2017
«Лунный свет»
«Лунный свет»

В Лос-Анджелесе завершилась торжественная церемония вручения премии «Оскар».

Награду в главной категории «Лучший фильм» получила работа режиссера Барри Дженкинсона «Лунный свет». Во время объявления лауреата премии произошла ошибка, в начале ведущие назвали победителем мюзикл Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Лэнд». Затем организаторы церемонии извинились за эту ошибку и назвали победителем «Лунный свет».

Картина Дженкинсона рассказывает историю взросления темнокожего подростка в гетто Майами. Лента претендовала на «Оскар» в 8 номинациях, получив также награды в категориях «Лучшая роль второго плана» (Махаршал Али) и «Лучший адаптированный сценарий» (Барри Дженкинс). Ранее «Лунный свет» завоевал «Золотой глобус» в номинации «Лучшее драматическое кино».

Мюзикл «Ла-Ла Лэнд» считался фаворитом «Оскара». Он претендовал в общей сложности на 14 наград. В итоге лента получила премии за режиссуру (Дэмьен Шазел), операторскую работу (Линус Сандгрен), музыку (Джастин Гурвиц), песню («City of Stars») и лучшую женскую роль (Эмма Стоун).

Награду за лучшую мужскую роль получил Кейси Аффлек («Манчестер у моря»). Лучшей зарубежной работой стал фильм «Коммивояжер» Асгара Фархади (Иран). Лучшим анимационным фильмом стал «Зверополис».

89-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств прошла в Лос-Анджелесе 26 февраля. Ведущим церемонии выступил популярный комик Джимми Киммел.

Темы: Звезды зарубежного кино, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и события в мире кино, Премия «Оскар»
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.02.2017, 10:06
нетолерантный

ах-ах-ах... он так страдал... ТАК страдал... но ведь не в ДАХАУ или ОСВЕНЦИМЕ
27.02.2017, 09:16
какая хрень

все эти оскары фигостеры!шпарят одно и то же и сами себе вручают увесистую статуэтку,удобную для орехоколония!неужели люди невидят весь этот спектакль неотносящийся к хорошим и душевным фильмам?лутьше наших старых фильмов нет,а современным типа нашим так и хочеться дать аскарА!
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.