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Фильм о Хиллари Клинтон стал триумфатором анти-премии «Золотая малина»

12:53 27.02.2017
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Накануне вручения главной кинопремии года, которой отмечаются лучшие фильмы и киноактеры, в Лос-Анджелесе состоялась церемония «Золотая малина».

Данная награда вручается за самые сомнительные кинодостижения прошедшего года и лауреаты называются за сутки до церемонии вручения «Оскара».

В этом году худшим фильмом оказалась документальная кинолента «Америка Хиллари: тайная история Демократической партии». Режиссер картины Динеш ДиСауза получил «Золотую малину» как худший актер и худший режиссер, а актриса, сыгравшая Клинтон, получила анти-премию как худшая актриса.

Другим «триумфатором» премии стала картина «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». «Золотой малиной» отметили Бена Аффлека и Генри Кэвилла как худший сценический дуэт, также фильм получил премии как худший сиквел, худший сценарий и худшая роль второго плана.

А вот премия за восстановление репутации досталась Мелу Гибсону за его фильм «По соображениям совести».

Темы: Кино в мире, Награды и премии в кино, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и события в мире кино
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