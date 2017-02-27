Более половины россиян заметили улучшение качества отечественного кино

Более половины россиян считают, что качество российского кино за последние два года улучшилось, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В ходе исследования 58 процентов опрошенных заявили, что качество отечественного кино выросло в последние два года. 77 респондентов заявили, что готовы пойти в кинотеатр на показ нового российского фильма, и только 17 процентов отметили, что готовы смотреть исключительно работы зарубежных кинематографистов.

Всего было опрошено более 7 тысяч человек в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Казани, Омска, Ростова-на-Дону, Краснодара и Уфы. Среди постоянных зрителей кинотеатров преобладают люди в возрасте 25-34 лет. Аудитория от 18 до 24 лет составляет порядка 27 процентов от постоянных посетителей кинотеатров.

Отмечается, что основной мотив для похода в кино — просмотр киноновинок в компании друзей или «второй половины».