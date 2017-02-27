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Более половины россиян заметили улучшение качества отечественного кино

15:57 27.02.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Более половины россиян считают, что качество российского кино за последние два года улучшилось, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В ходе исследования 58 процентов опрошенных заявили, что качество отечественного кино выросло в последние два года. 77 респондентов заявили, что готовы пойти в кинотеатр на показ нового российского фильма, и только 17 процентов отметили, что готовы смотреть исключительно работы зарубежных кинематографистов.

Всего было опрошено более 7 тысяч человек в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Казани, Омска, Ростова-на-Дону, Краснодара и Уфы. Среди постоянных зрителей кинотеатров преобладают люди в возрасте 25-34 лет. Аудитория от 18 до 24 лет составляет порядка 27 процентов от постоянных посетителей кинотеатров.

Отмечается, что основной мотив для похода в кино — просмотр киноновинок в компании друзей или «второй половины».

Темы: Кино, Кино в мире, Кино в России, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
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Комментарии читателей
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27.02.2017, 21:11
slavin

Долго думаешь, модератор, или сожрал мой комментарий?
27.02.2017, 19:12
slavin

Ну, надо же! А я решил поставить на отечественном кино крест - после "Викинга", бормочущего русскую историю на западный лад, после "Притяжения", соединяющего русскую брутальность с европейской толерантностью, после "Защитников", сводящих русскую фантастику к лекалам американского комикса... А люди-то рады! Только где эти вопрошатели нашли своих покладистых ответчиков, готовых лизнуть шины ведомственного авто министерства культуры?
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