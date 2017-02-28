Николай Караченцев вновь попал в ДТП через 12 лет после роковой аварии

Вечером 27 февраля, знаменитый актер Николай Караченцов вновь стал жертвой дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошел в Щелковском районе Подмосковья. На перекрестке произошло столкновение автомобиля Toyota, где находился Караченцов, с грузовой «Газелью». В результате ДТП актер получил различные травмы и был госпитализирован.

Представители театра «Ленком» заявили, что актеру удалось избежать серьезных травм. «У Николая Караченцова ушиб головы, небольшая шишка, у врачей его состояние опасений не вызывает. Мы постоянно на связи с семьей. Будем надеяться, все обойдется», - цитирует агентство слова одного из сотрудников «Ленкома».

Отмечается, что машина актера восстановлению не подлежит. Виновным в ДТП называют водителя «Газели», который не заметил выезжавшую на перекресток Toyota и ударил автомобиль в бок.

По трагической случайности новое ДТП произошло ровно через 12 лет после аварии, в которой Караченцов едва не погиб. В ночь на 28 февраля 2005 года автомобиль, за рулем которого был актер, попал в аварию. В результате ДТП Караченцов получил серьезную черепно-мозговую травму, ему была сделана операция и 26 дней он провел в коме. К сожалению полностью восстановиться после той аварии актеру так и не удалось.