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Николай Караченцев вновь попал в ДТП через 12 лет после роковой аварии

09:05 28.02.2017
Николай Караченцов. Фото с сайта kino-teatr.ru
Николай Караченцов. Фото с сайта kino-teatr.ru

Вечером 27 февраля, знаменитый актер Николай Караченцов вновь стал жертвой дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошел в Щелковском районе Подмосковья. На перекрестке произошло столкновение автомобиля Toyota, где находился Караченцов, с грузовой «Газелью». В результате ДТП актер получил различные травмы и был госпитализирован.

Представители театра «Ленком» заявили, что актеру удалось избежать серьезных травм. «У Николая Караченцова ушиб головы, небольшая шишка, у врачей его состояние опасений не вызывает. Мы постоянно на связи с семьей. Будем надеяться, все обойдется», - цитирует агентство слова одного из сотрудников «Ленкома».

Отмечается, что машина актера восстановлению не подлежит. Виновным в ДТП называют водителя «Газели», который не заметил выезжавшую на перекресток Toyota и ударил автомобиль в бок.

По трагической случайности новое ДТП произошло ровно через 12 лет после аварии, в которой Караченцов едва не погиб. В ночь на 28 февраля 2005 года автомобиль, за рулем которого был актер, попал в аварию. В результате ДТП Караченцов получил серьезную черепно-мозговую травму, ему была сделана операция и 26 дней он провел в коме. К сожалению полностью восстановиться после той аварии актеру так и не удалось. 

Темы: Дорожно-транспортные происшествия, ДТП, Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино, Персоны и деятели российского кино
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Комментарии читателей
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28.02.2017, 11:20
Гость: gvozd

у меня до сих пор в голове не складывается образ живчика Караченцова со скованным инвалидом, который говорит с трудом..
судьба обошлась жестоко с человеком.
скорейшего выздоровления, и ему и его семье.

что-то с газелями не то... они все время влетают не глядя.
поди опять водила из аула был.
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