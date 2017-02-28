Татьяна Васильева не может смотреть новые фильмы со своим участием

Харизматичная актриса Татьяна Васильева отмечает 28 февраля свое 70-летие

Татьяна Васильева

«Я буду актрисой», - вырезала она ножом у себя на руке еще в детстве, дав клятву на крови. Такая упертость имеет свое объяснение. Маленькая Таня жила с семьей в обшарпанной питерской коммуналке, окруженная вечно пьяными и цапающимися друг с другом соседями. Отец Васильевой (в девичестве — Ицыкович) был слесарем, мама — экономистом. Родители запрещали ей заниматься в драмкружке, поэтому репетиции ей приходилось посещать тайно.

В такой же обстановке строжайшей секретности она поехала поступать после школы в театральный вуз в Москву, сославшись на то, что хочет просто погулять по столице. С первого раза она поступила и в ГИТИС, и в Школу-студию МХАТ. Но разъяренный отец, узнав об обмане, ринулся за дочерью забирать ее документы. Тем не менее, декану вуза удалось отстоять подающую надежды девушку.

Татьяна Васильева

В кино Васильева начала сниматься в начале 70-х. Весьма заметным стало ее появление в антиалкогольном киноальманахе «Сто грамм для храбрости». В новелле, которая как паз была снята по одноименному рассказу Виктории Токаревой, она сыграла трепетную арфистку Наташу, которая томится по стеснительному научному сотруднику Алик, боящемуся объяснения с ней. С самого начала проницательному зрителю понятно, что у этих нерешительных людей нет будущего. Ведь нереализовавшийся в жизни Алик, приняв на грудь 100 грамм для храбрости, выпускает из себя глубоко загнанного деспота. А Наташа каждый свой шаг сверяет с мамой, которая явно не дала бы житья молодым. Васильевой точно удалось передать все противоречия своей героини.

Гораздо больше уверенности было в обворожительной светской даме Сусанне, которую Васильева сыграла в «Самой обаятельной и привлекательной» (1985) Геральда Бежанова. Неотразимая «психологиня» уверена в своих чарах и в непререкаемости тестов на совместимость, поэтому решительно берется найти мужа своей неказистой подруге Наде. При этом Сусанне не замечает того, что творится у нее под носом: собственный муж изменяет ей направо и налево. Баланс на грани самоуверенности и беспомощности — вот конек актрисы, благодаря которому она полюбилась массовому зрителю.

Татьяна Васильева

В 90-е годы Татьяна Васильева, в отличие от многих своих коллег, не потерялась, продолжая активно сниматься. При этом качество фильмов с ее участием, мягко говоря, оставляли желать лучшего. Ни баянитстка в трешевой «Моей морячке», ни жеманная Татьяна Ивановна в «Бабнике-2» шедевральными для Васильевой, увы, не стали. Зато в «нулевые» актриса вновь начала блистать в запоминающихся ролях. К этой категории можно отнести и загадочную продавщицу мобильных телефонов в «Тарифе новогоднем», и безжалостную тещу Анну Сергеевну в комедии «Дед Мороз всегда звонит трижды».

Сама Татьяна Васильева прекрасно знает истинную цену своим киноролям. «Советское кино невозможно сравнивать с современным, - заявила актриса в предъюбилейном интервью «Вечерней Москве». - То, что сейчас выдается за кино, на мой взгляд, не имеет ничего общего с кинематографом. Это набор клипов, где артисты выполняют странные функции. Я считаю, что в этом непостижимом для меня виде современного кинематографа должны сниматься не артисты, а просто люди. Там артистам нечего делать. Да, я иногда снимаюсь в сериалах, если сценарий более или менее вменяемый, но свою работу не считаю работой актрисы. Выполнять функцию забавного, интересного, непохожего на других лица, лично мне скучно».

Татьяна Васильева

Именно поэтому Васильева вообще предпочитает не смотреть новых фильмов со своим участием. «Только старые и очень редко, - признается она. - Новые фильмы не то, чтобы не пересматриваю - вообще не смотрю. Признаюсь, что это вызвано страхом разочароваться в том, что я делаю на экране. Вдруг увижу, что все это ужасно, и больше никогда не смогу сниматься?»

Спасение Васильева находит в антрепризе, но при этом уточняет: «Я не участвую в халтуре. Если спектакль себя изжил, отказываюсь от него. Каждую весну играю в премьерном спектакле. И эта весна не будет исключением. В театре "Школа современной пьесы" в апреле будет премьера с моим участием по пьесе Людмилы Петрушевской "Балкон Ку-Ку"».

Именно в антрепризном спектакле «Поймай меня» Васильева выдет в свой юбилей в Ростове-на-Дону на сцену, где вместе с ней играют Елена Сафонова и Федор Добронравов. По словам Васильевой, сегодня она участвует в восьми антрепризных постановках, принадлежащих разным продюсерским компаниям. «Так что я постоянно нахожусь в разъездах, причем маршруты бывают самые непредсказуемые. Я же знаю свой график максимум на два дня: на сегодня и на завтра. Главное — вовремя выйти из самолета», - рассказала актриса в интервью ТАСС.

Татьяна Васильева

Из-за напряженного гастрольного графика Татьяна Васильева сможет вернуться в Москву лишь 10 марта. «На этот раз праздника не будет, - заключила она в интервью «Вечерней Москве. - После спектакля в моем родном городе Петербурге посидим с партнерами за столом, выпьем по бокалу вина. Когда вернусь в Москву, в свободное время соберемся семьей и скромно, по-домашнему отметим мое 70-летие».

С юбилеем актрису поздравили Владимир Путин и Дмитрий Медведев. «Примите поздравления с юбилейным Днем рождения. Вы обладаете широким диапазоном творческих возможностей и поистине неиссякаемой энергией, с неизменным успехом работаете и в кино, и на театральной сцене. По праву пользуетесь искренней любовью зрителей, которые ценят ваш яркий, самобытный талант и неподражаемый актерский темперамент», - говорится в телеграмме президента России. .

Фото с сайта kino-teatr.ru