Госфильмофонд не видит причин передавать «золотую коллекцию» Ленфильму

Глава Госфильмофонда Николай Бородачев не видит причин, по которой они должны передать права на «золотую коллекцию» студии «Ленфильм», пишет ТАСС.

По словам Бородачева, сегодняшняя организация, которая фигурирует под названием «Киностудия «Ленфильм» не имеет ни юридических, ни моральных оснований требовать передачи прав на коллекцию. «ОАО «Ленфильм» не является правопреемником советской киностудии», - заявил он.

Глава Госфильмафонда добавил, что фильмы, которые хранятся у них, необходимо реставрировать и восстанавливать, переводить в цифровую версию, а также заниматься популяризацией этих кинолент в России и мире. По словам Бородачева, всем этим сейчас как раз и занимается Госфильмофонд.

Он также считает, что студия «Ленфильм» не нуждается в больших средствах для производства фильмов. «Если Александр Сокуров начнет снимать новую картину, разве он будет ее делать на «Ленфильме»? Нет, у него своя киностудия. Если Алексей Герман-младший будет делать фильм, он тоже не обратится на «Ленфильм», - резюмировал он.

Ранее глава попечительского совета «Ленфильма» Сергей Нарышкин заявил, что планирует обратиться к правительству РФ с просьбой вернуть «золотую коллекцию» студии. Об этом же неоднократно говорил и министр культуры РФ Владимир Мединский. Однако в самом Госфильмофонде отвечают на подобный запрос однозначным отказом.