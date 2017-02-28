Сериал «Гоголь» покажут в кинотеатрах до его телепремьеры

Телеканал ТВ-3 готовится к показу телевизионного сериала «Гоголь» с участием актера Олега Меньшикова.

Как сообщает РИА Новости, сам сериал будет состоять из 8 эпизодов. Однако до телевизионной премьеры состоится его показ на широком экране. Продюсером этого амбициозного проекта выступает Александр Цекало.

По его словам в основу сериала легли сюжетные линии из сборника Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». «А те, что не из сборника, все равно навеяны Гоголем», - добавляет он.

Действие происходит в 1829 году. Еще никому неизвестный писатель трудится судебным писарем в канцелярии, где знакомится со следователем, который отправляется из Санкт-Петербурга в село Диканька Полтавской губернии расследовать загадочные убийства местных девушек. Юный Гоголь решает отправиться вместе со следователем. Вместе герои борются с нечистой силой и параллельно Гоголь пытается написать свою первую книгу.

В сериале снимались Олег Меньшиков, Александр Петров, Евгений Стычкин, Таисия Вилкова, Артем Ткаченко и Ян Цапник. Режиссером выступил Егор Баранов. Съемки проходили на студии «Ленфильм». Отмечается, что изначально проект разрабатывался под телеканал ТНТ, а затем перешел к ТВ-3

Для показа в кинотеатрах «Гоголь» будет разбит на четыре фильма, которые начнут выходить в августе 2017 года. Проект станет первым российским сериалом, который выйдет в широкий прокат до его телевизионной премьеры. Ранее подобная практика применялась к сериалам «Шерлок» и «Игра престолов».