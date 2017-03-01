Актер «Игры престолов» рассказал о новых сезонах

Актер популярного сериала «Игра престолов» Лиам Каннингем раскрыл рабочий график над последними двумя сезонами телешоу.

Как пишет Daily Express, актер, играющий в сериале роль Давоса Сиворта, подтвердил, что седьмой сезон выйдет на экраны только в июле. Еще летом 2016 года создатели телешоу заявили, что из-за задержки со съемками, премьера будет перенесена с апреля на лето.

Точная дата премьеры первого эпизода седьмого сезона «Игры престолов» пока не называется. Ранее сообщалось, что первая серия должна была выйти 25 июня. Сезон будет состоять всего из 7 эпизодов.

В сентябре, по словам Каннингема, стартуют съемки финального, восьмого сезона. Количество серий в нем также будет менее 10.