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Актер «Игры престолов» рассказал о новых сезонах

14:49 1.03.2017
«Игра престолов»
«Игра престолов»
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Актер популярного сериала «Игра престолов» Лиам Каннингем раскрыл рабочий график над последними двумя сезонами телешоу.

Как пишет Daily Express, актер, играющий в сериале роль Давоса Сиворта, подтвердил, что седьмой сезон выйдет на экраны только в июле. Еще летом 2016 года создатели телешоу заявили, что из-за задержки со съемками, премьера будет перенесена с апреля на лето.

Точная дата премьеры первого эпизода седьмого сезона «Игры престолов» пока не называется. Ранее сообщалось, что первая серия должна была выйти 25 июня. Сезон будет состоять всего из 7 эпизодов.

В сентябре, по словам Каннингема, стартуют съемки финального, восьмого сезона. Количество серий в нем также будет менее 10.

Темы: Кино, Кино в мире, Телевизионные сериалы
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Комментарии читателей
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01.03.2017, 18:37
игра престолов

это тоталитарная секта пока ещё неразоблачённая или кем то прикрываемая сверху!
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