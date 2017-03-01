Знаковые ленты Дэвида Линча выпустят в широкий прокат в России

В преддверии выхода нового сезона культового сериала «Твин Пикс» в России покажут ретроспективу фильмов режиссера Дэвида Линча.

Как пишет «Кинопоиск», на широком экране покажут три отреставрированные картины кинематографиста. Поклонники Линча смогут увидеть ленты «Голова-ластик» (режиссерский дебют,1977), «Сквозь огонь» (приквел «Твин Пикс», 1992) и «Шоссе в никуда» (1997).

Первая картина ранее не выходила в России, даже на видеоносителях. Две другие картины издавались на видеокассетах и затем DVD. В 2000-х годах эти ленты показывали на редких ретроспективах Линча в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь же их выпустят в полноценный кинотеатральный прокат.

Фильмы Линча выйдут на широкие экраны российских кинотеатров в мае. Премьера нового сезона «Твин Пикс» намечена на 21 мая. Всего третий сезон телешоу будет содержать 18 эпизодов. Частично он будет привязан к фильму «Сквозь огонь».