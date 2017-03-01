Военно-приключенческий фильм «Т-34» выйдет в прокат в 2018 году

Режиссер Алексей Сидоров приступил к съемкам фильма «Т-34», сообщает РИА Новости.

Как пишет агентство, картина будет представлять собой военно-приключенческий фильм. Действие ленты будет разворачиваться во время Великой Отечественной войны.

Сюжет строится вокруг одного из новобранцев. В 1941 году вчерашний курсант Ивушкин вступает в неравный бой с немецким танковым асом Ягером. Мало кто верит в его победу, но удача любит смелых. В 1944 году попавший в плен герой задумывает побег, судьба вновь сводит его в поединке с Ягером.

Съемки пройдут в России и Европе. Премьера киноленты «Т-34» запланирована на 2018 год. Главные роли в картине исполняют Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Виктор Добронравов.