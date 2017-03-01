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Военно-приключенческий фильм «Т-34» выйдет в прокат в 2018 году

09:54 1.03.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Режиссер Алексей Сидоров приступил к съемкам фильма «Т-34», сообщает РИА Новости.

Как пишет агентство, картина будет представлять собой военно-приключенческий фильм. Действие ленты будет разворачиваться во время Великой Отечественной войны.

Сюжет строится вокруг одного из новобранцев. В 1941 году вчерашний курсант Ивушкин вступает в неравный бой с немецким танковым асом Ягером. Мало кто верит в его победу, но удача любит смелых. В 1944 году попавший в плен герой задумывает побег, судьба вновь сводит его в поединке с Ягером.

Съемки пройдут в России и Европе. Премьера киноленты «Т-34» запланирована на 2018 год. Главные роли в картине исполняют Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Виктор Добронравов.

Темы: Кино, Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России
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Комментарии читателей
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01.03.2017, 10:52
Гость: Ося

А ещё был фильм "Танк КВ-2"... Я уже таки думаю, что фильмы о войне снимаются с целю пощеголять в немецкой форме типа "а-ля Штирлиц"...
01.03.2017, 10:46
Гость: Владимир

Снимается очередной бред, высосанный из пальца и воспалённого мозга режиссёра. А слабо взять и снять фильм о настоящем герое. 20 августа 1941 года экипаж танка, которым командовал 30-летний Колобанов, уничтожил в одном бою 22 немецких танка. Всего же за этот день 5 танков роты Колобанова подбили 43 вражеских танка. Кроме того, были уничтожены артиллерийская батарея, легковая машина и до двух рот гитлеровской пехоты.
01.03.2017, 10:44
Гость: алекс

А як же три пшека панцерни та пес?Такой шедевр никому не превзойти.
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