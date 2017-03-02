Скорсезе попросил Netflix профинансировать свой новый фильм о мафии

Знаменитый режиссер Мартин Скорсезе обратился к крупнейшему интернет-видеосервису Netflix с просьбой помочь с финансированием его нового проекта «Ирландец».

Как сообщает The Hollywood Reporter, бюджет картины составляет более 150 миллионов долларов. Ранее Скорсезе планировал получить финансирование от Paramount Pictures, однако глава студии Брэд Грей объявил о своем решении уйти в отставку.

Сам Скорсезе неоднократно критически высказывался в адрес онлайн-видеосервисов, считая, что смотреть фильмы в домашних условиях - «это не лучший путь». В свою очередь Netflix выразил желание приобрести права на показ «Ирландца» во всех странах мира.

Новый проект Скорсезе основан на реальных событиях и рассказывает о таинственном исчезновении профсоюзного лидера Джимми Хоффы в штате Мичиган в 1975 году. Он зашел в ресторан и больше его никто никогда не видел. ФБР потратило годы на раскрытие дела, однако безрезультатно. Это происшествие входит в десятку самых громких нераскрытых преступлений ХХ века.

В фильме Скорсезе рассказывает одну из версий этого события. Согласно оной наемный убийца по кличке Ирландец убивает Хоффу по приказу главаря клана сицилийской мафии в Филадельфии. В фильме будут сниматься Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши. При этом все актеры должны воплощать своих персонажей в разном возрасте — 30, 50 и 70 лет. Отмечается, что именно это обусловливает столь впечатляющий бюджет проекта.

Материал для фильма Скорсезе собирал на протяжении 28 лет. Сроки работ над проектом пока не сообщаются.