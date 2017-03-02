Сокуров и Митта станут обладателями почетных премий «Ника»

Организаторы российской национальной кинопремии «Ника» назвали претендентов на получение наград за 2016 год.

Фильм «Рай» режиссера Андрея Кончаловского претендует в общей сложности на пять наград, в том числе в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий».

За звание лучшего фильма также поборются «Ученик» (реж. Кирилл Серебренников), «Дама Пик» (реж. Павел Лунигин), «Коллектор» (реж. Алексей Красовский), «Дуэлянт» (реж. Алексей Мизгирев) и «Монах и бес» (реж. Николай Досталя).

В режиссерской номинации конкуренцию кончаловскому составят Досталь и Серебренников. В актерских номинациях представлены Юлия Высоцкая, Ксения Раппопорт, Юлия Ауг, Наталия Павленкова, Михаил Ефремов, Константин Хабенский, Тимофей Трибунцев, Михаил Боярский.

Почетные награды «Ника» получат Александр Сокуров («Честь и достоинство»), Александр Митта («За выдающийся вклад в отечественный кинематограф»), Андрей Плахов («За вклад в кинематографические науки, критику и образование»).

Полный список номинантов представлен на сайте премии. Торжественная церемония вручения премии «Ника» состоится 28 марта в театре имени Моссовета.