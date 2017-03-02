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Сокуров и Митта станут обладателями почетных премий «Ника»

09:23 2.03.2017
Фото с сайтаkino-nika.com
Фото с сайтаkino-nika.com

Организаторы российской национальной кинопремии «Ника» назвали претендентов на получение наград за 2016 год.

Фильм «Рай» режиссера Андрея Кончаловского претендует в общей сложности на пять наград, в том числе в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий».

За звание лучшего фильма также поборются «Ученик» (реж. Кирилл Серебренников), «Дама Пик» (реж. Павел Лунигин), «Коллектор» (реж. Алексей Красовский), «Дуэлянт» (реж. Алексей Мизгирев) и «Монах и бес» (реж. Николай Досталя).

В режиссерской номинации конкуренцию кончаловскому составят Досталь и Серебренников. В актерских номинациях представлены Юлия Высоцкая, Ксения Раппопорт, Юлия Ауг, Наталия Павленкова, Михаил Ефремов, Константин Хабенский, Тимофей Трибунцев, Михаил Боярский.

Почетные награды «Ника» получат Александр Сокуров («Честь и достоинство»), Александр Митта («За выдающийся вклад в отечественный кинематограф»), Андрей Плахов («За вклад в кинематографические науки, критику и образование»).

Полный список номинантов представлен на сайте премии. Торжественная церемония вручения премии «Ника» состоится 28 марта в театре имени Моссовета.

Темы: Кино, Кино в России, Награды и премии в кино
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Комментарии читателей
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02.03.2017, 11:56
Роман

Было время, когда почетные премии выдавались за рисунки фалосов на мосту...
Сейчас эти времена прошли?
Можно верить премиям? Или еще рано?
02.03.2017, 11:40
mongolo

Сакурову НАДА всегда вручать премию для
Особо Одарённых бездарей - "Тягомотина с претензией на умняк".
02.03.2017, 11:26
Волобуев, вот вам меч...

сокуров это 5-я колонна?
Все комментарии (4)
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