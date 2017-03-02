Андрей Кончаловский начнет съемки фильма о Микеланджело в конце лета

Съемки нового фильма режиссера Андрея Кончаловского начнутся летом текущего года, сообщает ТАСС.

Картина будет рассказывать о легендарном скульпторе Микеланджело. Проект будет совместного российско-итальянского производства, большую часть по финансированию возьмет на себя именно российская сторона.

Съемки будут проходить в Италии. По словам Кончаловского, действие картины в основном будет разворачиваться на мраморных карьерах Италии, где скульптор брал материал для своих работ. Поиском натурных локаций режиссер планирует заняться в июле, а в конце августе должен стартовать и сам съемочный процесс.

Других подробностей нового фильма Кончаловский не сообщил, добавив, что он «суеверен».