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Андрей Кончаловский начнет съемки фильма о Микеланджело в конце лета

10:26 2.03.2017
Андрей Кончаловский. Фото с сайта kinopoisk.ru
Андрей Кончаловский. Фото с сайта kinopoisk.ru

Съемки нового фильма режиссера Андрея Кончаловского начнутся летом текущего года, сообщает ТАСС.

Картина будет рассказывать о легендарном скульпторе Микеланджело. Проект будет совместного российско-итальянского производства, большую часть по финансированию возьмет на себя именно российская сторона.

Съемки будут проходить в Италии. По словам Кончаловского, действие картины в основном будет разворачиваться на мраморных карьерах Италии, где скульптор брал материал для своих работ. Поиском натурных локаций режиссер планирует заняться в июле, а в конце августе должен стартовать и сам съемочный процесс.

Других подробностей нового фильма Кончаловский не сообщил, добавив, что он «суеверен».

Темы: Кино, Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Персоны и деятели российского кино
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