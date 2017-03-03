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По роману Мединского снимут фильм-спектакль в формате 3D

12:50 3.03.2017
Владимир Мединский © KM.RU, Игорь Варнавский
Владимир Мединский © KM.RU, Игорь Варнавский

Телекомпания «АГА» по заказу студии имени Горького снимет стереоскопический фильм по роману министра культуры РФ Владимира Мединского «Стена», сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Проект заявлен в формате видеофильм-спектакль. Его бюджет составляет более 3,6 миллиона рублей. Хронометраж ленты составит 180 минут.

В 2016 году режиссер Дмитрий Месхиев снял мини-сериал по этому роману Мединского. Главные роли в нем исполнили Алексей Серебряков и Оксана Пчелинова. После выхода экранизации глава Минкультуры заявил, что сериал не имеет никакого отношения к роману и попросил убрать свое имя из титров. Режиссер отказался это делать, добавив, что его творение является не прямой экранизацией произведения.

Роман «Стена» был издан в 2012 году. Его сюжет строится вокруг событий XVII века, когда русские войска обороняли Смоленск от армии польско-литовского короля Владислава IV Вазы. Этот роман стал дебютом Мединского в жанре художественной литературы.

Темы: Кино, Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России
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