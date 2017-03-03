Продюсеры хотят запретить поиск фильмов по словам «смотреть бесплатно»

Члены российской Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) озвучили основные задачи на 2017 год.

Как пишут «Известия», одним из важных направлений деятельности организации станет усиление борьбы с пиратством. В проекте антипиратского закона, внесенного в Госдуму, в частности прописано упрощение процедуры блокировки пиратских ресурсов и их «зеркал», а также «упорядочение работы» поисковых сервисов. В частности представители АПКиТ хотят на законодательном уровне добиться исключения выдачи результатов поиска по запросам типа «скачать/смотреть бесплатно».

Отмечается, что подобная инициатива уже озвучивалась, предполагалось, что блокировать выдачу ссылок будут сами поисковые сервисы на добровольной основе. У интернет-компаний эта инициатива не нашла тогда поддержки.

Еще одной своей задачей АПКиТ считают поддержку российских фильмов путем повышения пошлины за выдачу прокатного удостоверения для иностранных картин до 5 миллионов рублей. Предполагается, что эта мера позволит избавить кинотеатры от потенциально провальных фильмов и освободить сеансы для российских картин. Это предложение поддержано Министерством культуры РФ и Фондом кино.

Однако дистрибьюторы считают, что это убьет прокат авторского кино, где сборы в районе 10 миллионов считаются «вполне достойными». На это в АПКиТ предлагают освобождать от налогов релизы в 100 копий и меньше, либо компенсировать прокатчикам за счет поступлений от широких релизов.