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Продюсеры хотят запретить поиск фильмов по словам «смотреть бесплатно»

15:19 3.03.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Члены российской Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) озвучили основные задачи на 2017 год.

Как пишут «Известия», одним из важных направлений деятельности организации станет усиление борьбы с пиратством. В проекте антипиратского закона, внесенного в Госдуму, в частности прописано упрощение процедуры блокировки пиратских ресурсов и их «зеркал», а также «упорядочение работы» поисковых сервисов. В частности представители АПКиТ хотят на законодательном уровне добиться исключения выдачи результатов поиска по запросам типа «скачать/смотреть бесплатно».

Отмечается, что подобная инициатива уже озвучивалась, предполагалось, что блокировать выдачу ссылок будут сами поисковые сервисы на добровольной основе. У интернет-компаний эта инициатива не нашла тогда поддержки.

Еще одной своей задачей АПКиТ считают поддержку российских фильмов путем повышения пошлины за выдачу прокатного удостоверения для иностранных картин до 5 миллионов рублей. Предполагается, что эта мера позволит избавить кинотеатры от потенциально провальных фильмов и освободить сеансы для российских картин. Это предложение поддержано Министерством культуры РФ и Фондом кино.

Однако дистрибьюторы считают, что это убьет прокат авторского кино, где сборы в районе 10 миллионов считаются «вполне достойными». На это в АПКиТ предлагают освобождать от налогов релизы в 100 копий и меньше, либо компенсировать прокатчикам за счет поступлений от широких релизов. 

Темы: Кино, Кино в России, Проблемы кинопроката в России
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Комментарии читателей
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03.03.2017, 18:46
Гость: Евгений В

То что они снимают, за деньги ни кто скачивать не будет.
03.03.2017, 18:34
Гость: Илья

Больщую часть современного "творчества" даже за безплатно смотреть нет хочется совершенно. На хороший фильм я в кинотеатр специально схожу, с большим экраном, полным звуком и т.п. - второй раз не менее увлекательно его будет смотреть. А типа "утомлённых Михалковым" - пусть этот отстой ему в Аду каждый день крутят.
03.03.2017, 17:23
Гость: Финский эксперт

Только о себе думают! А где житель Финляндии сможет посмотреть польский фильм "Волынь"?
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