Создатель сериала «Безумцы» снимет телефильм о потомках семьи Романовых

Режиссер популярного сериала «Безумцы» Мэттью Вайнер займется постановкой телешоу, посвященного потомкам императорской семьи Романовых, сообщает The New York Times.

Сериал под названием «Романовы» будет сниматься для Amazon. Его структура будет напоминать сериал «Черное зеркало», каждый эпизод не будет связан с остальными и будет посвящен отдельному персонажу.

В центре сюжета будут находиться люди, которые считают себя родственниками российского императора Николая II. «Вокруг семьи Романовых и тем, что с ней произошло, существует масса легенд и споров», - отметил режиссер.

Всего планируется снять восемь серий. Премьера сериала намечена на 2018 год. В актерский состав телешоу войдут артисты, снимавшиеся в «Безумцах». «Я пытаюсь заполучить всех, с кем работал раньше. «Безумцы» закончились, но с этими людьми я хочу работать до конца своей жизни», - поделился Вайнер.

Сериал «Безумцы» выходил с 2007 по 2015 год. В главных ролях снялись Джон Хэмм, Элизабет Мосс, Винсент Картайзер, Дженьюари Джонс, Кристина Хендрикс и Джон Слэттери. Шоу получило четыре рекордные премии «Эмми» подряд в категории «Лучший драматический сериал», а также выиграл несколько десятков других престижных наград и номинаций.