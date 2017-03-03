Рената Литвинова борется с участием детей в телепроектах

Крайне резонансным оказалось участие восьмилетней Вики Стариковой в конкурсе «Минута славы»

Рената Литвинова

Напомним, что девочка спела песню Земфиры «Жить в твоей голове», аккомпанируя себе на клавишных. Однако члены жюри Сергей Юрский, Владимир Познер и Рената Литвинова не оценили ее стараний. Особенно усердствовала последняя, заявив, что детям на конкурсе не место и вообще использование песен Земфиры в данном контексте, запрещенный прием, так как Литвинова близко дружит с певицей. В результате Вика расплакалась, но каким-то чудом вышла во второй тур.

Юрский и Познер являются убежденными противниками участия детей в различных телешоу. «У меня тоже такая позиция, - призналась Рената Литвинова в интервью «КП». - Хотя есть некоторые исключения. Была, например, «каучуковая» девочка. Она совершенно уникальная. Уже такой состоявшийся профессионал. Мне хотелось наблюдать за ней дальше».

Литвинова принципиально голосует в «Минуте славы» против детей и убеждена, что вина за инцидент в «Минуте славы» целиком и полностью лежит на плечах родителей Вики Стариковой. «Девочка такая маленькая, всего 8 лет, - рассуждает актриса. - Я считаю, что-то там не то с этим делом. Это, скорее, влияние родителей, действительно их гордыня, какая-то недовосполненность. Я знаю, что если дети не проходят дальше, это становится такой страшной травмой! Они не могут прийти в себя. Я бы не пускала их вот на такие конкурсы, какой бы талантливый человек ни был».

Рената Литвинова

Исключение, по мнению Литвиновой, стоит делать лишь для цирковых артистов: «Они начинают очень рано, потому что, как они говорят: «А когда, если не в этом возрасте?». Есть такой жанр, как «каучук». Или гимнасты, которые должны быть очень худенькими, чтобы летать. Помните рассказ «Гуттаперчевый мальчик»? Который очень, кстати, трагично закончился. А так – нет, я против. Будет впереди еще жизнь. Не нужно наносить детям моральные травмы. Это, скорее, действительно амбиции родителей. Вы со мной не согласны разве? Дело все в том, что это очень чревато и опасно. Это огромная ответственность, ты не можешь брать и решать судьбу человека заранее.

Рената Литвинова

В остальных случаях, убеждена Литвинова, стоит начинать с 12 лет. «Если у человека есть к этому склонность, - уточняет она. - Если он вырос в какой-то цирковой, киношной, театральной среде - творческой. Это же не секрет, что есть «семейные» профессии, когда многое передается с молоком матери. Но, по идее, все большие биографии должны быть вопреки - когда все против, а ты все равно побеждаешь. Тогда вырастают самые великие люди. И все равно я считаю, что лучше не начинать раньше 12 лет. Ну, на мой взгляд».

Фото с сайта kino-teatr.ru