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Рената Литвинова борется с участием детей в телепроектах

14:40 3.03.2017 , Антон Крайний

Крайне резонансным оказалось участие восьмилетней Вики Стариковой в конкурсе «Минута славы»

Рената Литвинова

Напомним, что девочка спела песню Земфиры «Жить в твоей голове», аккомпанируя себе на клавишных. Однако члены жюри Сергей Юрский, Владимир Познер и Рената Литвинова не оценили ее стараний. Особенно усердствовала последняя, заявив, что детям на конкурсе не место и вообще использование песен Земфиры в данном контексте, запрещенный прием, так как Литвинова близко дружит с певицей. В результате Вика расплакалась, но каким-то чудом вышла во второй тур.

Юрский и Познер являются убежденными противниками участия детей в различных телешоу. «У меня тоже такая позиция, - призналась Рената Литвинова в интервью «КП». - Хотя есть некоторые исключения. Была, например, «каучуковая» девочка. Она совершенно уникальная. Уже такой состоявшийся профессионал. Мне хотелось наблюдать за ней дальше».

Литвинова принципиально голосует в «Минуте славы» против детей и убеждена, что вина за инцидент в «Минуте славы» целиком и полностью лежит на плечах родителей Вики Стариковой. «Девочка такая маленькая, всего 8 лет, - рассуждает актриса. - Я считаю, что-то там не то с этим делом. Это, скорее, влияние родителей, действительно их гордыня, какая-то недовосполненность. Я знаю, что если дети не проходят дальше, это становится такой страшной травмой! Они не могут прийти в себя. Я бы не пускала их вот на такие конкурсы, какой бы талантливый человек ни был».

Рената Литвинова

Исключение, по мнению Литвиновой, стоит делать лишь для цирковых артистов: «Они начинают очень рано, потому что, как они говорят: «А когда, если не в этом возрасте?». Есть такой жанр, как «каучук». Или гимнасты, которые должны быть очень худенькими, чтобы летать. Помните рассказ «Гуттаперчевый мальчик»? Который очень, кстати, трагично закончился. А так – нет, я против. Будет впереди еще жизнь. Не нужно наносить детям моральные травмы. Это, скорее, действительно амбиции родителей. Вы со мной не согласны разве? Дело все в том, что это очень чревато и опасно. Это огромная ответственность, ты не можешь брать и решать судьбу человека заранее.

Рената Литвинова

В остальных случаях, убеждена Литвинова, стоит начинать с 12 лет. «Если у человека есть к этому склонность, - уточняет она. - Если он вырос в какой-то цирковой, киношной, театральной среде - творческой. Это же не секрет, что есть «семейные» профессии, когда многое передается с молоком матери. Но, по идее, все большие биографии должны быть вопреки - когда все против, а ты все равно побеждаешь. Тогда вырастают самые великие люди. И все равно я считаю, что лучше не начинать раньше 12 лет. Ну, на мой взгляд».

Фото с сайта kino-teatr.ru

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино, Персоны и деятели российского кино, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса, Знаковые телевизионные проекты и их участники
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Комментарии читателей
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03.03.2017, 18:46
Неисповедимы дела твои, Господи!

Живем в России, где русских 80%, но, почему-то, в жюри нашего конкурса сидят два еврея и лесбиянка!
03.03.2017, 17:35
экономист

Дети стали инструментом в борьбе за рейтинги и бабло больших дядек, которые не могут создать телевидение, привлекающее зрителя.Нормальную идею как всегда опошлили. Прямо в соответствии со словами Черномырдина - Хотели как лучше, получилось как всегда.
03.03.2017, 16:56
аалександр

да уж действительно должны в передачах для детей петь и плясать.
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